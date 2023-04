Siamo in una Sicilia di qualche tempo passato in un ambiente rurale, evidenziando usi, costumi, tradizioni e come si faceva la corte ad una donna lontani dal mondo virtuale, ruotando la trama al centro di Carmelina dai tratti marcati, mediterranei che rispecchiano la bellezza Siciliana, la donna irraggiungibile del paese che tutti desiderano ma uno solo conquisterà, Sebastiano con la sua galanteria e modi raffinati sino ad arrivare a nozze ma con un finale del tutto sconvolgente.

“PIETRAZITA“

Videomessaggio di Angelo Faraci

SCHEDA

DURATA: 11’11’’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2022

REGIA: ANGELO FARACI

ETÀ: 33

GENERE: DRAMMATICO

PRODUZIONE: Associazione Club Lando Buzzanca e Francesca Della Valle

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE CORTOMETRAGGIO: SICILIA

OPERA PRIMA: NO

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: COLORI

SCENEGGIATURA: ROSARIA LO PORTO

SOGGETTO: ANGELO FARACI

TEMATICA DEL CORTO: FEMMINICIDIO, VIOLENZA SULLE DONNE, CULTURA DELLA LEGALITÀ

CAST ARTISTICO

Angelo Faraci (Sebastiano) Beatrice Ingegneri (Carmelina) Benedetto Lo Monaco (Nonno Sebastiano) Maria Antonina Macaluso (Ragazza paese) Giuseppe Accetta (Brigante) Gioacchino Collica (Capo Briganti) Angelica Ribisi (Bambina tempi attuali) Francesco Bucca (Bambino tempi attuali) Antonello Di Buono (Padre Sebastiano) Santina Ricciardi (Madre Sebastiano) Ausilia Patanè (Nonna Sebastiano) Giuseppe Ingoglia (Voce Narrante) Italobartolomeo Fucile (Sebastiano da bambino)

CAST TECNICO

Salvatore Segreto (Amministratore di Produzione) Rosario Inghilleri (Service di Produzione) Christian La Piana (Direttore della Fotografia) Antares Salonia (Fonico di presa diretta) Francesco Cucinotta, Roberto Aloisio (Trucco e Parrucco) Rosita Di Luca Cardillo, Rosario Grasso, Vincenzo Di Perna, Giovanna Bucolo (Assistenti di Produzione) Rosario Castelluzzo, Francesco Billeci (Musiche) Stefano La Rosa e Comune di Sant’Angelo di Brolo (Prodotto) Cristofer Gazzarra (Operatore Drone)