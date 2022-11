Picnic d’autunno: che cosa preparare da mangiare?

C’è ancora nell’aria voglia d’estate, di spazi aperti, di picnic in famiglia e di giornate spensierate. L’autunno è un periodo perfetto per passare del tempo fuori casa, non più sofferente per il caldo soffocante, ma ancora mite e lontano dal freddo rigido dell’inverno. L’idea di un picnic d’autunno diventa così un perfetto diversivo nei weekend e nei dopolavoro. O perché no, anche dopopranzo da fare periodicamente, per stare all’aria aperta e passare una giornata in compagnia.

Una delle cose più importanti per la riuscita di un buon picnic, è sicuramente il cibo da portare, rigorosamente preparato in casa e pronto per essere mangiato una volta arrivati nel luogo prescelto. Da un stuzzicante torta salata prosciutto e formaggio a una torta di zucca, le possibilità sono tante, l’importante è che siano apprezzate da grandi e piccini. Vediamo in questo articolo qualche idea originale per preparare del buon cibo da gustare in compagnia.

Piatti veloci e facili

Ci sono poche e basilari regole da seguire quando si pensa a un picnic autunnale, la prima regola è quella di pensare a piatti freddi, veloci e soprattutto facili da preparare. Non devono richiedere troppe ore di preparazione, solo un pizzico di attenzione.

Tra i piatti da portare, troviamo senza dubbio la famosa torta rustica, la quale si adatta a molteplici gusti e ripieni, garantendo versatilità e gusto. Questa, infatti, è l’ideale se non si vuol preparare nulla di troppo elaborato, oltre ad avere un gusto che attira grandi e bambini. Un evergreen per le torte salate è sicuramente il ripieno di verdura e formaggio: a proprio gusto si possono scegliere zucchine, melanzane, cicoria o spinaci, ma anche peperoni e cime di rapa sono un’ottima alternativa. Basterà prendere le verdure di stagione e comporre la propria torta salata preferita. Infine, parlando di quiche, si può optare anche per un ripieno di pesce, magari con salmone affumicato e formaggio spalmabile.

Un’altra ricetta facile e veloce, sempre apprezzata da grandi e piccoli commensali, è sicuramente la pasta fredda. Seppur di solito si prediliga nel periodo estivo, andando a scegliere un condimento neutro come pesto o pomodorini e basilico, si può gustare tranquillamente anche nel periodo autunnale. Se invece vogliamo pianificare un pranzo completo comprendendo l’antipasto, una possibilità potrebbe essere quella di affettare e tagliare a casa salumi e formaggi, così da arrivare sul posto dovendo aprire semplicemente i contenitori, senza il bisogno di portare coltelli e taglieri.

Pietanze tipiche autunnali: ideali per un picnic

Zucca, castagne e funghi porcini: in soli tre cibi sono presenti tantissime possibili ricette. Certo, non sono 3 materie prime che si adattano facilmente a delle preparazioni veloci, ma è possibile integrarle in delle classiche ricette, così da portare nel picnic d’autunno anche qualche specialità adatta al periodo.

Le castagne sono ideali da gustare sul fuoco, ma non è detto che sia possibile realizzare delle caldarroste nel luogo in cui vi troverete a svolgere il picnic; pertanto, un’alternativa la si può trovare andando a bollire le castagne, preparandole in anticipo e gustandole in compagnia.

Per quanto riguarda i funghi porcini, invece, potrete inserirli in un timballo abbinati a speck o patate, ma è anche possibile gustarli in un’insalata, assaporando l’intensità del gusto dei funghi, con la possibilità di cucinare il tutto già da casa.

Infine, non può mancare il dessert. Un’idea originale e non troppo impegnativa è quella di una torta con zucca e cioccolato, ottima per il periodo autunnale e molto semplice da realizzare.