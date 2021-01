Emma e Alessandra Amoroso: due amiche, un ‘Pezzo di cuore’

Quando l’amicizia tra donne esiste davvero. Ne sono un esempio Emma e Alessandra Amoroso, due tra le voci femminili più seguite del panorama musicale italiano, che a sorpresa hanno inciso ‘Pezzo di cuore’, brano in uscita il 15 gennaio (prodotto da Dardust, che lo ha anche scritto con Davide Petrella) che le vede duettare insieme per la prima volta.

Un dialogo tra due donne, la cui carriera è iniziata con la vittoria di Amici di Maria De Filippi – “felice di vederci cantare insieme” – per poi proseguire con due percorsi e due personalità differenti ma entrambe sempre alla ricerca della verità delle loro emozioni. D’altronde “la cosa bella di entrambe è che siamo due donne che abbiamo creduto nel nostro sogno fino in fondo. Con le nostre capacità abbiamo lottato e oggi siamo qui a raccontare anche questa cosa: nella vita ci sono delle cose vere”.

Come nasce questo brano?



Emma: “Era da un po’ che sentivo il desiderio di incidere un brano con Alessandra: quale occasione migliore per cominciare il 2021 nel segno dell’ottimismo e dell’entusiasmo. Ho chiamato Dardust raccontandogli tutti imiei pensieri: volevo qualcosa di forte, una ballad senza tempo. Lui ha tradotto in parole e musica tutto questo, insieme a Davide Petrella. A canzone quasi finita, l’ho inviata ad Alessandra dicendole: “E’ la nostra canzone: non puoi dirmi di no”.

Alessandra Amoroso: “L’ho considerato subito un onore e non potevo rispondere che con un sì. Quando ho ascoltato il brano ho pensato a un dialogo tra me e lei e così è stato anche quando siamo andate a registrare il brano.”

Un ricordo del giorno in cui lo avete inciso?

Emma: “Ricordo tanta emozione da parte di entrambe. Anche il fatto di tenere segreto questo progetto ha creato un’aurea intorno a questa canzone molto profonda. Davanti al microfono ci siamo messe a nudo con tutte le nostre fragilità e défaillance. D’altronde io e Alessandra non dobbiamo nasconderci dietro ad una finta armatura, ci conosciamo troppo bene”.

Alessandra Amoroso: “Avevo il cuore a mille. Desideravo da tempo condividere una canzone con un’amica. Emma è arrivata con questo brano nel momento giusto della mia vita”.

Quanto c’è di autobiografico in “Pezzo di cuore”?

Emma: “Lo considero un brano universale. Tutti ci poniamo domande sull’amore, il sentimento che fa muovere il mondo. Siamo due donne che hanno imparato ad amare sé stesse e quindi, automaticamente, abbiamo imparato ad amare e rispettare tutte le persone intorno a noi. Facciamo un lavoro che spesso ci mette davanti allo sguardo attento degli altri. Io ho rischiato di vacillare e questo mi ha portata ad essere troppo autocritica dandomi anche delle colpe che non avevo. A 36 anni ho fatto pace con questa cosa e mi voglio più bene: forse questo ha portato gli altri ad avvicinarsi a me in maniera diversa”.

Alessandra Amoroso: “Nel 2020 abbiamo imparato molto a stare da soli e a guardarci dentro: nel momento in cui ti guardi allo specchio fai necessariamente i conti con la persona riflessa. Una parte importante in questa presa di coscienza è proprio l’amor proprio. Ritrovare quel sano egoismo che ci permette di metterci al primo posto”.

Credete nella solidarietà femminile?

Emma: “Non ci credo molto, così come quella tra uomini. Credo che dipenda tutto da quanto una persona sia risolta dentro, quando sa bene chi è e quanto vale. Noi siamo un piccolo esempio che le cose belle possono accadere”.

Alessandra Amoroso: “Penso che le donne insieme abbiano una potenza molto grande. Noi ci siamo volute bene sin da subito, siamo cresciute con gli stessi valori e principi. Speriamo di essere portavoci di condivisione femminile”.

C’è un brano che rubereste dal repertorio dell’altra?

Emma: “Amo molte canzoni di Alessandra ma in “Stupida” o “Immobile” credo sia venuta fuori tutta la sua bravura”.

Alessandra Amoroso: “Duettare con lei è sempre emozionante. In alcune ospitate ho avuto la fortuna di cantare una canzone di Emma che ci ha legate molto: “Sarò libera”.

E un pregio?

Emma: “Una sua caratteristica che mi piacerebbe recepire per osmosi è la sua sana leggerezza, che a me volte manca”.

Alessandra Amoroso: “Anche se non sembra, apprezzo il suo essere molto pacata e riflessiva”

Nel 2012 a Sanremo, nella sera dei duetti, Alessandra ha condiviso il palco con Emma in gara con “Non è l’inferno”: cosa ricordate di quell’esperienza?

Emma: “Non dimenticherò mai quel Sanremo. Quando l’ho vista scendere le scale ho pensato: “Mi posso fidare”. Era una cosa importante per me, è un palco per cui ho da sempre rispetto e ammirazione”.

Alessandra Amoroso: “Avevo una paura tremenda: le gambe tremavano. Appena l’ho vista negli occhi mi sono come tranquillizzata”

C’è la possibilità di vedervi a Sanremo 2021 come ospiti?

Emma: “Io e Ale non ci siamo mai tirate indietro a delle richieste, accogliendo tutto sempre con grande amore. Facciamo questo lavoro con grande rispetto. Siamo ben contente di esserci nel caso in cui ci invitassero”

Alessandra Amoroso: “Non abbiamo ricevuto nessun invito per Sanremo… vi faremo sapere (ride, ndr)”

Se ci fossero state le condizioni avreste portato “Pezzo di cuore” in gara?

Emma: “Raramente mi tiro indietro. Io a Sanremo ci sono andata in tante vesti e non avrei avuto nessun problema a mettermi in gioco. Ma “Pezzo di cuore” è nato così, cotto e mangiato, in gran segreto: nemmeno le nostre case discografiche sapevano che stavamo registrando. Quando il brano era pronto, erano già usciti i nomi in gara a Sanremo”.

Alessandra Amoroso: “Perché no, l’avremmo fatto. Sarebbe stata una cosa nuova e bella. E’ un palco molto importante per la musica”.

Dopo “Pezzo di cuore” continuerete la vostra collaborazione?

Emma: “Desidero chiudere il capitolo dei festeggiamenti per i 10 anni, che dovevano cadere nel 2020, in piena pandemia: non posso lasciare il progetto a metà. Io proverò a portare avanti un tour adeguandomi a tutto quello che verrà richiesto in termini di sicurezza: Alessandra sarà ospite ovunque lei riterrà opportuno. “Pezzo di cuore”, d’altronde, è nata per essere cantata dal vivo”.

Alessandra Amoroso: “Tendenzialmente questa ripartenza ha bisogno di passi ponderati. Pensiamo a quello che stiamo facendo oggi: se mai dovesse accadere un disco o un tour insieme sarebbe bellissimo. Oltre ad essere colleghe siamo due amiche”

Mai in questo caso la domanda è d’obbligo: e con l’amore come va?

Emma e Alessandra Amoroso: “Abbiamo imparato l’amore per noi stesse… oltre al fatto che ci vogliamo tanto bene”.

(photo credit Chiara Mirelli)