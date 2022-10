Perché dormire fa bene: tutti i benefici

Dormire è uno dei momenti più importanti della giornata perché favorisce una corretta rigenerazione fisica e mentale. Tanti sono i benefici che ne derivano, dalla salute alla bellezza. Scopriteli con noi.

Di quante ore di sonno abbiamo bisogno?

La quantità di sonno di cui si ha bisogno può variare in base a diversi fattori quali, ad esempio, l’età e lo stile di vita. In media, gli adulti dovrebbero riposare per almeno 7-8 ore al giorno affinchè l’organismo si rigeneri mentre la necessità nei bambini subisce una costante evoluzione in base all’aumentare della loro età. Nel primo mese di vita, infatti, dormono per almeno 16-18 ore al giorno ad intervalli irregolari e individuali per poi passare a 14 ore circa, dopo alcune settimane. Con il trascorrere degli anni iniziano a dormire in modo più regolare e per meno ore. Il sonno favorisce la loro crescita, la memoria e rafforza il sistema immunitario.

I benefici del sonno: quali sono?

Dormire bene è essenziale per il nostro benessere. Migliora l’umore, rendendoci più sereni e rilassati. Allo stesso tempo, ci aiuta a farci risvegliare più vigili e carichi al mattino per poter affrontare la giornata, rendendoci più produttivi e concentrati nello studio o a lavoro, aiutandoci ad ottenere i risultati desiderati.

Dormire è un vero e proprio toccasana anche per la salute in quanto durante il sonno rafforziamo le nostre difese immunitarie, il corpo rallenta le sue funzioni fisiologiche, i muscoli si rilassano e i tessuti si rigenerano.

Il sonno è inoltre considerato un vero e proprio alleato di bellezza aiutando la pelle a rigenerarsi stimolando la produzione di collagene ed elastina che, combinate, la fanno apparire più giovane ed elastica.

Come migliorare il proprio sonno

Per riposare bene ricordatevi di migliorare la vostra qualità del sonno creando le condizioni favorevoli per dormire in modo sereno.

Cercate di andare a letto allo stesso orario tutte le sere, di consumare pasti serali leggeri e di minimizzare le attività stressanti. Provate a rilassarvi con un bagno caldo e consumando tisane con proprietà sedative per conciliare il sonno. Evitate l’utilizzo di dispositivi elettronici la cui luce blu inibisce la produzione di melatonina.

Un occhio di riguardo merita il materasso che sostiene il corpo durante il riposo notturno. Per motivi igienico strutturali si consiglia sempre di sostituirlo ogni 7/10 anni ma ci sono dei segnali che fanno capire quando è arrivato il momento di cambiarlo come quando diventa infossato, scomodo e provoca dolori al risveglio.

