Pavlova pasquale ai frutti rossi: un dolce elegante e raffinato

Una ballerina, un innamorato e un dolce.

Rimango sempre affascinata quando leggo le origini di un particolare dessert e quanta emozione può evocare gustarlo. Con la pavlova pasquale che vi propongo oggi faremo un viaggio indietro nel tempo, precisamente nel 1926, quando la grande ballerina Anna Pavlova, durante una tournée tra Australia e Nuova Zelanda, conobbe un pasticcere nell’hotel in cui soggiornava. Lei golosa di dolci, lui follemente affascinato e innamorato di lei.

La storia romantica, purtroppo, ha un finale drammatico: dopo la tragica morte della ballerina, il pasticcere è riuscito nel suo intento di far ricordare per sempre Anna Pavlova creando questo dolce in suo onore. Leggera ed eterea, questo dolce è proprio come la grande ballerina.

La ricetta è molto semplice ed è composta da soli tre ingredienti: meringa, panna e tanta frutta fresca.

Dolce, freschissima e di una bontà assoluta. Ci sono teorie sulla simbologia di questo dolce: la leggiadrìa con cui la ballerina volteggiava sul palco, l’eleganza, il suo tutù in tulle bianco, sono presenti nella composizione della pavlova. La meringa croccante all’esterno, morbida e delicata all’interno, un cuore di panna montata e freschi frutti di bosco rappresentano esattamente come il pasticcere vedeva la sua amata.

Un dolce semplice ma elegante e delicato allo stesso tempo. La dolcezza della meringa si accompagna in un vortice di sapori con la leggera acidità dei frutti rossi. È un dolce paradisiaco, sono sicura che stupirà anche voi.

La ricetta della meringa, super testata e semplicissima, è di Csaba dalla Zorza, chiamata ormai la “signora delle pavlove”. Per Pasqua, o per le tue occasioni speciali, è un dolce che conquisterà tutti per la sua bontà.

Pavlova pasquale ai frutti rossi

Ingredienti:

Per la meringa:



• 170g di albumi a temperatura ambiente (corrispondenti agli albumi di 5 uova)

• 170 g di zucchero semolato

• 170g di zucchero a velo









Imposta il forno, statico a 110° C.

In una ciotola miscela lo zucchero semolato e lo zucchero a velo. Nella planetaria versa gli albumi e metà della miscela di zucchero e procedi con il montare a neve ben ferma per circa 10 min. Setaccia gli zuccheri rimasti direttamente sopra gli albumi montati e amalgama delicatamente con una spatola. La meringa si presenterà bianca, lucida e compatta.

Rivesti di carta forno una teglia da forno e versa al centro la meringa. Con l’aiuto di una spatola dai una forma di cestino che accoglierà la panna e la frutta. Inizia livellando il composto, dando una forma tonda, poi crea il nido centrale. Per creare un piccolo motivo decorativo, con una piccola spatola di acciaio definisci i lati, muovendo la spatola dal basso verso l’alto.









Quando hai terminato di dare la forma alla tua meringa inforna per 75 min in forno preriscaldato a 110°C. A fine cottura la meringa sarà bianca e si sarà spaccata in superficie, ma dentro sarà golosamente morbida. Lasciala in forno spento e con lo sportello aperto fino a completo raffreddamento.

Composizione Pavlova:



• 250ml di panna fresca liquida

• 25 g di zucchero a velo

• un cucchiaino di essenza di vaniglia

• 125 g di fragole

• 125 g di lamponi

• 125 g di mirtilli

• ovetti di cioccolato

In una planetaria, o con l’aiuto di un frullino elettrico, monta la panna insieme allo zucchero a velo e l’essenza di vaniglia.

Sposta delicatamente la meringa sul piatto da portata e versa al centro la panna montata. Lava con cura la frutta e taglia a spicchi le fragole. Sulla panna disponi a ordine casuale tutta la frutta fresca e, in occasione della Santa Pasqua, arricchisci la tua pavlova anche con piccoli ovetti di cioccolato.









Il vantaggio delle pavlove è che puoi preparare il guscio di meringa in anticipo e conservarla anche per 4/5 giorni in un contenitore chiuso, senza perdere la croccantezza, e farcirla un attimo prima di servirla con panna e frutta di stagione.

Consigli:



• Per preparare la meringa tenete a mente che gli albumi, lo zucchero semolato e lo zucchero a velo devono avere esattamente lo stesso quantitativo.

• Utilizzate uova freschissime o albumi pastorizzati per la meringa.

• Per creare la pavlova puoi anche riempire una sac-á-poche e creare o un unico dolce o tante mini pavlove.

• Puoi farcire la tua pavlova, oltre che con panna montata, anche con della crema pasticcera e con tutta la frutta di stagione che desideri.