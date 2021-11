“Pasta, orto e fantasia”: Enrica Della Martira torna su Food Network con un nuovo programma

Dopo “Pane, olio e fantasia”, Enrica Della Martira torna su Food Network (canale 33) con un nuovo programma per condividere ricette originali e piatti gustosi a chilometro zero, preparati con i prodotti genuini del suo orto. Arriva “Pasta, orto e fantasia“, in prima tv dal 14 novembre ogni domenica alle 16:00.

Cosa c’è di più bello di piantare un seme e vederne i frutti dopo un lungo lavoro? Si progetta, si concima, si trapianta, si pota, si irriga e infine arriva il raccolto. Che siano carote, pomodori, zucchine o erbe aromatiche e frutta, raccogliere i prodotti dell’orto e portarli direttamente in cucina è sempre una grande soddisfazione. Lo sa bene Enrica Della Martira, blogger di cucina ed ex concorrente e finalista di “Masterchef Italia”, ora cuoca a tempo pieno, che ha deciso di unire la passione per la cucina a quella per gli ingredienti freschi e genuini e realizzare così il suo sogno più grande: trasformare il giardino della sua casa a Firenze in un orto e progettare la cucina ideale per sperimentare le sue ricette.

In questa nuova serie, Enrica ci porterà alla scoperta di diversi ingredienti raccolti direttamente dal suo orto, che saranno i protagonisti dei piatti del giorno. Preparerà in apertura una ricetta di pasta fresca, a seguire un condimento e, per concludere, un ultimo piatto di antipasto o contorno da abbinare alla pasta. Nella prima puntata, si parte con agnolotti ripieni di pappa al pomodoro conditi con crema di parmigiano e chips di cavolo nero, insieme a una salsa di pomodori verdi arrostiti con nachos fatti in casa. Tante ricette per un nuovo viaggio nel gusto che comincia da qui: prodotti dell’orto, pasta fresca fatta in casa e tanta fantasia.