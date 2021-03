Paris-Brest farcito con crema pasticcera al limone, panna e fragole

Il Paris-Brest è un dolce francese composto tradizionalmente da pasta choux (o pasta bignè), a forma di anello ripieno di creme mousseline, a base di crema e burro aromatizzata alla nocciola.

Questo dolce è stato creato nel 1891 dal pasticciere Louis Durand per commemorare la corsa ciclistica Parigi-Brest-Parigi. La sua forma circolare, infatti, rappresenta una ruota. Divenne popolare fra i ciclisti della corsa Paris-Brest, in parte per via del suo largo apporto energetico, e in seguito si diffuse nelle pasticcerie di tutta la Francia.

In sostanza, per noi italiani questo dolce è una sorta di zeppolone, dato che viene preparato con l’impasto dei bignè e delle nostre amate zeppole di San Giuseppe. Io vi propongo una variante: Paris-Brest o zeppolone farcito con crema pasticcera al limone, panna e fragole. È un dolce goloso e molto scenografico, adatto anche come torta di compleanno. Ho festeggiato il mio ultimo compleanno proprio con questo dolce. La pasta choux che ho utilizzato è una ricetta super collaudata e la uso per preparare anche le zeppole di San Giuseppe, oltre che i bignè per il profiterole. Il guscio di pasta choux è una nuvola leggerissima e, farcito con una classica crema pasticcera, panna e fragole, diventa un dolce strepitoso, super buono.

E’ un’idea originale e super golosa anche per festeggiare la festa del papà. Il mio papà ama i dolci, non è un caso che anche io sia dolce-dipendente. Negli anni i regali al mio papà si sono evoluti: dopo i lavoretti fatti insieme alle suore alla scuola materna, i regali sono diventati i dolci, preparati con tanto amore a casa. Vassoi di zeppole o un bel Paris-Brest hanno sempre fatto un gran figurone a fine pranzo. Si sa, regalare dolci rientra nei regali sicuramente più graditi.

Ingredienti:

Per la Pasta choux o bignè:



• 250 g di acqua

• 100 g di burro

• 160 g di farina 1

• 4 uova medie ( o 3 uova grandi)

• un pizzico di sale

• mezzo cucchiaino di zucchero semolato

In una pentola fai sciogliere acqua, burro, sale e zucchero e porta ad ebollizione. Aggiungi tutta la farina setacciata in un colpo solo e mescola con un cucchiaio di legno fino a quando non si formerà una palla densa, che si stacca dalle pareti. Dopo giusto qualche minuto di cottura a fiamma bassa spegni il fuoco. Ora puoi far raffreddare la pasta nella pentola oppure trasferirla all’interno della planetaria e con il gancio a foglia lavora l’impasto a bassa velocità, per velocizzare il raffreddamento.

Dopo circa 10 minuti, una volta raffreddato l’impasto, aggiungi un uovo alla volta utilizzando sempre il gancio a foglia. Aggiungi il successivo uovo solo quando il precedente è completamente assorbito nell’impasto, che si presenterà molto liscio e denso.









Metti la pasta in una sac-á-poche con una bocchetta a stella. Sulla carta forno segna con una matita un cerchio di 20 cm di diametro, poi gira il foglio e inizia a fare il primo cerchio di pasta choux, poi il secondo, leggermente all’esterno del primo e il terzo cerchio sopra questi due. In totale avrai tre cerchi di impasto.





Per la cottura cuoci in forno ventilato preriscaldato a 210° C per 20 minuti. Poi, senza mai aprire il forno, altrimenti rischi di sgonfiare il Paris-Brest, abbassa la temperatura a 170° e cuoci per altri 15-20 minuti. Lascia raffreddare nel forno spento e socchiuso in modo che la pasta choux si asciughi bene. Una volta raffreddato, trasferisci su una griglia.

Per la crema pasticceria al limone:

• 400 ml di latte

• 100 ml di panna fresca

• 100 g di tuorli (circa 6)

• 100 g di zucchero

• 40 g di amido di mais

• buccia di un limone non trattato







In un pentolino, scalda a fiamma bassa il latte e la panna con la buccia del limone intera. In una ciotola unisci ai tuorli lo zucchero e mescola con una frusta a mano. Aggiungi anche l’amido e mescola. Versa il composto nella pentola con il latte caldo e mescola, mentre la crema cuoce, sempre a fiamma bassa. Quando la crema si sarà​ addensata, rimuovi la buccia del limone e versala in una ciotola e copri con la pellicola alimentare​ a contatto. Fai raffreddare a temperatura ambiente e poi in frigo per circa 3 ore prima di procedere a farcire il Paris-Brest.

Montaggio del dolce:



• 300 ml di panna fresca

• 30 g di zucchero a velo

• 250 g di fragole





In una planetaria, o con le fruste elettriche, monta la panna fresca con lo zucchero a velo. Due cucchiai di panna uniscili alla crema così da renderla più vellutata. Con il resto della panna riempi una sac-á-poche.

Una volta che il tuo Paris-Brest è ben raffreddato, con un coltello a lama lunga e a seghetto, taglia in due. Riempi una sac-á-poche con la crema pasticcera e farcisci il Paris-Brest con abbondante crema, e con dei bei ciuffoni di panna. Taglia a rondelle le fragole e disponile sulla panna. Chiudi con la parte superiore del Paris-Brest. Puoi semplicemente spolverizzare la superficie del dolce con lo zucchero a velo o fare dei ciuffi di panna e decorare con qualche fragola.





Consigli:



– Prepara prima la crema pasticcera, dato che ha bisogno di più tempo per raffreddarsi.

– Se non hai la planetaria per la preparazione della pasta choux, puoi incorporare le uova a mano, utilizzando una frusta.

– Per una perfetta riuscita del Paris-Brest, rispetta il quantitativo di uova consigliato nella ricetta e soprattutto la cottura. È una ricetta infallibile.