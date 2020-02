Sanremo 2020, quarta serata: le pagelle dell’Hair & Makeup Stylist Paolo Di Pofi

Da Francesca Sofia Novello a Elettra Lamborghini passando per Elodie: quarto appuntamento con la rubrica a cura del noto Hair & Makeup Stylist Paolo Di Pofi che commenta per Zoom Magazine il “trucco e parrucco” degli artisti che calcano il palcoscenico dell’Ariston durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Scopriamo insieme i suoi giudizi sulla quarta serata della kermesse canora più amata dagli italiani.

Elodie: voto 9

Meravigliosa

Tosca: voto 8

Guadagna punti. Pettinatura perfetta per lei con onde leggere che addolciscono il suo volto.

Elettra Lamborghini: voto 4

Purtroppo per questa serata è sceso un po’ il livello: orrendi fermagli ai lati, brutti i capelli.

Achille Lauro: voto 10

Look pazzesco.

Tecla: voto 8

Un dolce miglioramento dalla prima serata grazie ad un semi raccolto romantico. Bella da vedere.

Antonella Clerici: voto 4

Look tutto da rifare: uno chignon che le dona davvero poco, direi antico.

Francesca Maria Novello: voto 7

Senza infamia e senza lode

Dualipa: voto 9

Look tiratissimo con doppio colore biondo platino e caffè molto moderno.

Ghali: voto 10

Fantastico con i suoi capelli rasta rosa.

Gianna Nannini: voto 8

Un mito: look con taglio sfilato spettinato voluto molto giusto.

Il Festival conferma il successo: voto 8

Il noto Hair & Makeup Stylist Paolo Di Pofi, direttore artistico per l’alta moda per l’Italia e nel mondo per Emsibeth e Hairdreams, gestisce il suo salone nel cuore del centro di Roma: una meta per molte donne dello spettacolo e del cinema italiano e internazionale che si affidano al suo estro e all’abilità tecnica delle sue mani, come l’affascinante attrice Monica Bellucci. Il suo stile è ricco di contenuti dove la semplicità e frutto di ricerca.

La consulenza di Paolo Di Pofi nell’ambito delle sfilate è diventata un denominatore comune per molte Griffe della moda come Bulgari, Scervino, Lancetti e Laura Biagiotti: proprio con quest’ultima ha collaborato in molteplici occasioni nel mondo, per esempio l’Expo di Hannover.

Con le sue creazioni Paolo Di Pofi ha curato Fendi sulle passerelle di tutto il mondo da Roma e Milano passando per Buenos Aires, Pechino, Hong Kong, Bangkok fino al Metropolitan di New York.