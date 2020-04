GF VIP: Paola Di Benedetto vince la quarta edizione

È Paola Di Benedetto la vincitrice della quarta edizione di GRANDE FRATELLO VIP, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Wanda Nara nel ruolo di opinionisti.

Arrivata all’ultimo televoto insieme a Paolo Ciavarro, la modella si è aggiudicata la vittoria e il montepremi da 100.000 euro che ha generosamente deciso di devolvere interamente al progetto di Mediafriends “Aiutiamo chi ci aiuta” a sostegno della Protezione Civile italiana.

Quella della finale è stata una serata avvincente che ha radunato davanti al piccolo schermo 4.544.000 spettatori (23.17% di share), segnando così il miglior risultato stagionale per la trasmissione. Anche ieri sera non sono stati esclusi colpi di scena e grandi strategie, proprio come è sempre successo dall’inizio di questa avventura, lo scorso 8 gennaio.

Non è stata un’edizione come tutte le altre, la realtà si è intrecciata al gioco televisivo come mai successo prima e nelle parole di saluto e ringraziamento pronunciate da Alfonso Signorini, poco prima della proclamazione, è racchiuso ogni momento di questa edizione unica di GF VIP.

“Era la mia prima volta e non è stato facile per tante ragioni che è inutile spiegare: tanto quello che è successo lo sappiamo tutti. Ho cercato di fare del mio meglio e ringrazio con tutto me stesso il pubblico che ci ha seguito e mi ha spronato con grande entusiasmo e fedeltà, puntata dopo puntata. Di fronte alle difficoltà ho tirato fuori il mio essere montanaro, scalatore. Ho conquistato tante vette delle Dolomiti però fare “Grande Fratello” per me – soprattutto fare questa edizione di “Grande Fratello” – è stato come scalare l’Everest. E non c’ero abituato. Non ero pronto. Ho cercato di dare il meglio di me. Voglio ringraziare il mio editore Pier Silvio Berlusconi, perché se sono qui è merito suo, l’idea è stata sua e spero non si sia pentito. Voglio ringraziare tutta la grande famiglia di “Grande Fratello”. In questo programma lavorano centinaia di persone con una dedizione, un entusiasmo, un piacere di fare il lavoro, incredibili. Grazie a tutti”.

