“Scontro generazionale” è il tema della terza puntata di “Paese Reale“, il one man show di Edoardo Ferrario dove le opinioni scavalcano i fatti, da domani 8 ottobre, in esclusiva sulla piattaforma digitale RaiPlay.

Può una generazione di giovani cambiare un paese dominato dagli anziani?

Per la terza puntata di “Paese Reale” il conduttore Dott. Ferrario sceglie un parterre di ospiti estremamente rappresentativo: fra questi, l’archistar radical chic Leonardo De Cristofari preoccupato per le sue figlie, Franco Taralloni vecchio commerciante schiacciato dall’e-commerce e due youtuber miliardari.

Che lo scontro abbia inizio!

“Paese Reale“, “l’unico talk show che si interroga su tutto ma non risponde a niente”, è la parodia di un autentico talk show di approfondimento giornalistico. In studio il Dottor Ferrario, cinico, ambiguo e vanesio quanto basta, forte con i deboli e debole con i potenti, non ha difficoltà a cambiare opinione in base alla puntata e all’importanza dell’interlocutore, incarnando così l’esempio del peggior giornalismo del piccolo schermo. E poi ci sono loro, i tredici personaggi che Ferrario, sfruttando le sue doti di trasformista, interpreta di volta in volta raccontando vizi, virtù e contraddizioni dell’italiano medio.

Alla parodia del talk show si accompagna la satira sociale dei personaggi da lui interpretati, che appaiono in collegamento sui ledwall e rispondono alle domande del conduttore. Alla fine di ogni puntata un ospite internazionale (spesso interpretato da una guest star) offrirà la propria visione alternativa dell’Italia raccontata.

Le otto puntate, a cadenza settimanale ognuna di trenta minuti, trattano temi che spaziano dalla crisi climatica alla sharing economy, dall’immaginazione alle relazioni ai tempi delle app di incontri. Di settimana in settimana il Dottor Ferrario fa intervenire cinque o sei ospiti assolutamente impreparati per sostenere, all’inizio di ogni puntata, che “a Paese Reale contano le opinioni… e i fatti li mettiamo da parte!”

Insieme ad Edoardo Ferrario fanno parte del cast Neri Marcorè, Caterina Guzzanti, Rocco Tanica, Emanuela Fanelli e Michela Giraud. Lo show satirico è prodotto da RaiPlay con Tamago, scritto da Edoardo Ferrario, Chiara Galeazzi, Francesco Lancia e Maurizio Montesi.