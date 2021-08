Roma Caput Padel: il Trofeo Bindi approda nella Città Eterna

Il Trofeo Bindi giocato dalla PadelArtisti approda nella Città Eterna i prossimi 3 e 4 settembre, con una serie di competizioni che avranno luogo al Club Olimpic Padel, a partire dalle ore 10.

Si tratta della terza tappa del torneo itinerante, dopo l’esordio straordinario in Versilia e quella disputata in piena estate presso il Pollina Premium Resort di Pollina (Palermo), vinte rispettivamente dalla tennista Mara Santangelo in coppia con il bello della tv Marcelo Fuentes e dagli attori Matteo Nicoletta e Marco Vivio. E ora Roma, dove il Padel è tra gli sport più amati e seguiti. Complici gli ultimi scampoli della bella stagione, le partite saranno aperte al pubblico, che potrà tifare direttamente in presenza. E sarà sempre il sostegno alla piccola Micol, la bimba toscana affetta da una rarissima malattia genetica (malformazione del gene WWOX) ad animare lo sforzo agonistico della PadelArtisti, nata da un’idea di Simone Barazzotto.

Georgia Manci e Antonio Mezzancella

Armati di racchette, scenderanno in arena moltissimi “gladiatori Vip” che nei due giorni del torneo cercheranno di conquistare il titolo di campioni, oltre alla possibilità di accedere alla fase finale del Trofeo Bindi, che sarà giocata in autunno a New York. Tra gli altri, insieme ai debuttanti Federico Moccia, Pierluigi Pardo e Samuel Peron torneranno sulla terra battuta anche Jimmy Ghione, Moreno Morello, Roberto Ciufoli, Stefano Meloccaro, Gilles Rocca, Marcelo Fuentes, Giacomo “Ciccio” Valenti, Matteo Branciamore, Emiliano Ragno, Andrea Preti, Emanuela Gentilin, Antonio Mezzancella, Georgia Manci, Marco Bonini, Simone Colombari, Lorenzo Amoruso, Jonis Bascir e Gianguido Baldi. A bordo campo tre bellissime dello spettacolo italiano: Manila Nazzaro, Sofia Bruscoli e Valentina Vignali, che hanno promesso di allenarsi per debuttare in una delle prossime tappe del torneo.

Tanti gli sponsor che sostengono l’iniziativa: Bindi Dessert, Salumificio Fratelli Beretta, Prosciutto di Carpegna, Givova, Federici Sofà, Mangia’s Resort e Huracan.