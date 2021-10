PadelArtisti: il primo Trofeo Bindi Dessert giunge alle battute finali

Il primo Trofeo Bindi Dessert giocato dalla PadelArtisti giunge alle battute finali. Tenuto a battesimo lo scorso giugno in Versilia, dal 28 al 31 ottobre torna in Sicilia per la sua tappa finale, dove era transitato già durante l’estate, a Pollina. Questa volta è Sciacca, nella zona nord est dell’isola, ad ospitare le ultime partite che stabiliranno la coppia vincitrice assoluta e il miglior giocatore di tutto il torneo. Al Mangia’s Premium Resort Torre del Barone, incantevole meta alberghiera e turistica dove si respira ancora aria d’estate, i 10 finalisti suddivisi in 5 coppie tenteranno di salire sul piano più alto del podio.

Marcello Sacchetta

La PadelArtisti è il primo team ufficiale formato da volti noti al grande pubblico del mondo della tv, spettacolo, giornalismo e sportivi, tutti appassionati di questa disciplina che sta spopolando in tutto il mondo. Ancora una volta i top players della scuderia scenderanno in campo per divertirsi e fare del bene.

Impugneranno la racchetta il ballerino coreografo di “Amici“ Marcello Sacchetta, l’inviato di “Striscia la Notizia” Moreno Morello, l’attore Jonis Bascir, la campionessa di tennis Mara Santangelo, gli attori Gilles Rocca, Miriam Galanti, Marco Vivio, Matteo Nicoletta, Andrea Preti e la giovane tennista Susanna Giovanardi.

Si completa anche il progetto di comunicazione sposato dalla PadelArtisti, a sostegno della piccola Micol, bimba affetta da una rarissima malattia genetica (malformazione del gene WWOX) che grazie alla squadra ideata e voluta da Simone Barazzotto, già numero uno della BasketArtisti, ha potuto raccontare la sua storia.

Sostengono il tour PadelArtisti gli sponsor Bindi Dessert, Salumificio Fratelli Beretta, Prosciutto di Carpegna, Givova, Federici Sofà, e Mangia’s Resort.