Rai3, “Che Tempo Che Fa”: ospiti e anticipazioni di domenica 27 settembre 2020

Da oggi, domenica 27 settembre, dalle ore 20 su Rai3, torna “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio.

In questa diciottesima edizione, accanto a Fabio Fazio, l’atteso ritorno di Luciana Littizzetto, insieme a Filippa Lagerbåck, al Mago Forest, a Gigi Marzullo, a Nino Frassica e ad Ale e Franz. Enrico Brignano entra nel cast fisso e viene inaugurato uno spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano, previsto in ognuna delle 33 puntate. Nella prima puntata, ospite il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio e in un’esclusiva diretta da Washington DC il medico e scienziato Anthony S. Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, inserito in questi giorni dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo e membro della task force anti-Coronavirus della Casa Bianca; pioniere nel campo nella ricerca sul sistema immunitario, Anthony S. Fauci ha dato contributi fondamentali nella ricerca biomedica e guidato la ricerca in risposta a malattie infettive come Ebola, SARS, HIV, Zika. Fenomeno musicale dell’estate 2020, Jerusalema, in esclusiva perla prima volta in tv in Italia: in collegamento da Johannesburg, il produttore sudafricano Master KG e la cantante Nomcebo Zikode si esibiscono nel brano che da preghiera cantata è diventato una vera e propria hit che ha conquistato il mondo intero coinvolgendo in una dance challenge milioni di persone. Ospiti della puntata anche Virginia Raffaele, Roberto Burioni, Nello Scavo, il vicedirettore di El País Andrea Rizzi e i corrispondenti Rai Iman Sabbah da Parigi e Marco Varvello da Londra. In studio la corrispondente Rai dalla Cina Giovanna Botteri, recentemente vincitrice del premio Ischia come “Giornalista dell’anno”. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz e gli ospiti Diletta Leotta, Fabio Rovazzi e Aldo Baglio.

Quest’anno Che Tempo Che Fa, confermatosi il programma più social della tv italiana con oltre 15 milioni di interazioni anche nel periodo estivo, torna su Rai3 dopo i successi su Rai1 (2017-2019, media d’ascolto di 4 milioni di spettatori) e su Rai2 (2019-2020, media d’ascolto di 2,3 milioni di spettatori) in una nuova formula divisa in 3 parti: dalle ore 20.00 Che Tempo Che Fa – Anteprima, spazio dedicato all’attualità e all’informazione culturale; a seguire, dalle 20.35, Che Tempo Che Fa dove, all’interno di una formula rinnovata soprattutto nel ritmo e nella relazione Studio ed Esterni, intervengono come di consueto eccellenze italiane e internazionali e rappresentanti del mondo delle istituzioni, della politica, dello sport, dello spettacolo e della società; infine, dalle ore 23.00, Che Tempo Che Fa – Il Tavolo che, tornato fisicamente in studio, accoglie conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.