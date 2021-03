Rai3, ‘Che Tempo Che Fa’: ospiti e anticipazioni di domenica 21 marzo

Domani, domenica 21 marzo su Rai3 nuovo appuntamento con ‘Che Tempo Che Fa‘ di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.

Ospiti della puntata: in esclusiva TV italiana Nancy Pelosi, speaker della Camera dei Rappresentati degli Stati Uniti. Nancy Pelosi è stata la prima donna a ricoprire la carica, nel 2007, ed è anche la prima Speaker della Camera italo-americana, nominata Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2008. Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi; il segretario generale della CGIL Maurizio Landini; il Responsabile della strategia per le minacce alla salute e i vaccini dell’EMA Marco Cavaleri; Roberto Burioni; il direttore de La Stampa Massimo Giannini. A 22 anni dal suo ritiro, per un’intervista in esclusiva, Deborah Compagnoni, la sciatrice italiana più vincente di sempre con un palmares che include 3 ori e un argento in 3 diverse olimpiadi invernali, 44 podi in Coppa del Mondo di sci alpino di cui 16 vittorie, e 3 ori ai Mondiali. E ancora, l’attrice e regista teatrale Sonia Bergamasco; Willie Peyote con un’esibizione live sulle note del brano vincitore del Premio della Critica Mia Martini al 71° Festival di Sanremo, ‘Mai dire mai – La locura‘. A chiudere la serata, ‘Che Tempo Che Fa – Il tavolo’ con Mago Forest, Nino Frassica e Gigi Marzullo; ospiti Orietta Berti; Simona Ventura in onda dal 31 marzo su Rai2 con ‘Games of Games – Gioco Loco‘; Claudio Lippi.