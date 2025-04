Si è svolta a Miami, nella suggestiva cornice dell’ex Villa Versace, la diciottesima edizione dell’Oscar dei Porti, l’evento ideato e condotto dal noto showman e dj Roberto Onofri, che celebra ogni anno i protagonisti del mondo portuale, della Blue Economy e del mare inteso come risorsa culturale, economica ed emotiva.

Accanto a Onofri, anche quest’anno, la conduzione ha visto protagonista Gloria Zanin, ex Miss Italia oggi apprezzata volto televisivo, affiancata da Lavinia Colasanto e Greta Sebastiani. Tanti i momenti emozionanti, a partire dalla consegna del prestigioso riconoscimento a Raf, cantautore amato da oltre quarant’anni, che ha incantato il pubblico con la sua iconica “Gente di mare”.

Premi anche per il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il Viceministro Edoardo Rixi, che, impossibilitati a essere presenti per impegni istituzionali, hanno ringraziato con un videomessaggio. Tra gli altri omaggiati anche Carlo Conti, Francesco Totti e Maria Giovanna Elmi.

«Questa edizione è stata un successo straordinario», ha dichiarato Onofri. «Ringrazio il Ministro Salvini e il Viceministro Rixi per le loro parole, così come Raf e Gabriella Labate per la loro partecipazione speciale. Ha vinto il porto di La Spezia, guidato dalla visione della commissaria Federica Montaresi. Un grazie anche allo chef Valter Mancini e a tutto lo staff della Villa Versace, che ci ha accolti con eleganza e professionalità».

Tra i premiati di questa edizione: Terminal Napoli Spa, Compagnia Portuale Civitavecchia, la Cooperativa Ariete, Davide Bordoni (RAM), Tiziana Murgia (Assoporti), il dott. Gaudenzio Parenti, il dott. Nicola Ianeselli, il dott. Gaspare Borsellino, Chef Emanuele Gasperini, Simona De Santis, Giovanni Zappia, Gianluca Di Carlo, Vincenzo Bertucci, Giulio Cupini, il dott. Cesare Sassi e un premio speciale al programma di Rai Italia “Paparazzi”.

L’intera cerimonia dell’Oscar dei Porti 2025 andrà prossimamente in onda sulla TV di Stato.