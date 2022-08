Orologi che non passano mai di moda, alla scoperta del Casio G-Shock

Quando Kikuo Ibe iniziò a lavorare al Casio G-Shock, nell’ormai lontano 1981, probabilmente non pensava che avrebbe creato un vero e proprio mito.

Eppure questo modello di orologio oggi è uno dei più riconoscibili e apprezzati in assoluto, sebbene siano passati più di 40 anni. Tuttavia per il Casio G-Shock la strada del successo non fu in discesa sin da subito. Era decisamente lontano da quelle che erano le mode del momento ma il successo non tardò ad arrivare.

Prima di dare vita al modello che oggi tutti conosciamo, Kikuo Ibe fece una serie di test e alcuni di questi furono un vero e proprio fallimento. Il suo scopo era quello di creare un orologio in grado di resistere alle cadute e alla profondità del mare. Prova dopo prova, il risultato ottenuto è di quelli che lasciano tutti senza fiato.

Il Casio G-Shock ha una batteria con una durata di 10 anni, resiste sino a 10 atmosfere e regge l’impatto da una caduta di 10 metri. Insomma, un vero portento da portare al polso.

Il primo nato fu il DW-5000C, un modello che fu il frutto di ricerca e passione. Le sue caratteristiche lo rendevano unico nel suo genere: aveva uno schermo a cristalli liquidi retroilluminato ed è molto tecnologico per l’epoca. Tuttavia non fu un successo immediato dato che il trend era quello delineato dai brand di lusso.

Orologio Casio G-Shock Donna Skeleton GMA-S120SR-7AER

Fu quell’evento a spingere Casio a puntare sul mercato statunitense dove, complice una pubblicità in target, riuscì a conquistare il pubblico. Da quel momento il brand ha inanellato un successo dopo l’altro. Si passa dai modelli Casio G-Shock MT-G ai modelli MR-G che possono godere di una lavorazione più particolare e pregiata, con cassa e cinturino realizzati in titanio rivestito in DLC per diventare antiabrasione.

Oggi i Casio G-Shock sono tra gli orologi più ricercati da sportivi ma non solo. Un orologio che sta bene a ogni polso e che non passa mai di moda, frutto dell’ingegno e di un duro e costante lavoro di ricerca.

Impossibile resistere al fascino dei modelli più datati, che hanno fatto la storia del brand, ma anche a quello dei modelli più recenti che vengono costantemente migliorati per offrire le migliori performance possibili.

Per chi vuole conoscere e acquistare alcuni dei modelli più belli e senza tempo segnaliamo Not Only Watches e la sua ricca sezione dedicata proprio agli orologi Casio G-Shock. Impossibile resistere al fascino di questi orologi tanto moderni quanto ever-green.