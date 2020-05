L’ORACOLO DEL TUSCOLO: al via l’esilarante webserie ambientata a Roma

Anticipata il 18 aprile scorso sul web dal promo video, l’esilarante web serie dal titolo “L’Oracolo del Tuscolo – L’Omelia minima di Don Massimo” parte ufficialmente con la prima puntata domani, sabato 2 maggio, alle ore 12 sul canale ufficiale YouTube e sulla pagina Facebook dedicata.

Nato durante l’emergenza Coronavirus con mezzi di fortuna, il format “L’Oracolo del Tuscolo” contiene il tema ironico/assurdo e trova origine negli aforismi e pensieri partoriti dall’ironia pungente e sagace di Roberto Pantano, già regista dell’apprezzato cortometraggio ‘InterNos Le Courtmètrage”, riadattati da Annamaria Zevola, anch’ella sceneggiatrice di InterNos.

Protagonista della serie è Don Massimo – un simpatico prelato che si fa portavoce della parola del fantomatico Maestro dell’Oracolo del Tuscolo appunto – che ha il volto del poliedrico attore Antonio Lanni.

Per gli autori “L’Oracolo del Tuscolo” non vuole essere irriverente né blasfemo o irrispettoso nei confronti di qualsiasi comunità religiosa: è semplicemente un’opportunità per sdrammatizzare i momenti così delicati che stiamo vivendo. La serie prende spunto dalle simpatiche massime di Roberto Pantano, il quale si diverte a portare scompiglio e a giocare con le parole, utilizzando gli svariati sensi e significati a cui si presta la nostra bellissima lingua italiana.

“Per me dramma e comicità sono amanti indivisibili nel tormento esistenziale di tutti noi. Come dicevo in altro contesto, possiamo, finché è possibile, anche scegliere di piangere o ridere, su tanti aspetti della vita quotidiana. Se riesco a “rubare” un sorriso, una risata, a maggior ragione di questi tempi, sono felice; per me dramma o comicità sono la stessa cosa, cambia solo l’emozione che mi accompagna nell’azione e in tutto quello che c’è prima” sottolinea il protagonista Antonio Lanni, che aggiunge: “Don Massimo lo sento nelle corde in molti aspetti, che oscillano appunto tra il serio e l’assurdo, l’ironia, il “non-sense”; cose che amo istintivamente interpretare. Negli aforismi di Roberto ci sono tanti passaggi che mi catturano..mi facevano ridere tantissimo, quando li leggevo.. allora ho pensato…mi sento assolutamente adatto a farli “miei”, poi il passo è stato naturale. Pensato per scenografie e contesti “allargati” abbiamo comunque deciso di farne una versione “leggera” per il web, e per questo periodo, convinti che il senso “ultimo e compiuto” del messaggio dell’Oracolo del Tuscolo” arrivi con tutta la sua forza e carica ironica/creativa. Vi invito a vederlo ed a condividerlo. Merita FIDATEVI. E ricordate, come dice il profeta: “C’è sempre bisogno di credere: credi in te stesso!, perché la gente ha bisogno di RIDERE” .

