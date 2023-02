Opernball di Vienna con Jane Fonda: a rappresentare l’Italia Elena Schipani

Il 16 febbraio si terrà Opernball di Vienna e, come da tradizione, anche quest’anno una giovane italiana prenderà parte a questo evento nato nell’800, che tuttora conserva inalterato il suo fascino. A rappresentare l’Italia alla prestigiosa serata sarà Elena Schipani, la studentessa toscana, di Signa in provincia di Firenze, vincitrice della XIV edizione del Gran Ballo Viennese di Roma. A Vienna Elena sarà accompagnata ancora una volta da Riccardo Abbenante.

Elena Schipani e Riccardo Abbenante

È grazie al connubio e alla collaborazione nata tra Elvia Venosa, ideatrice dell’edizione italiana, l’Ambasciata d’Austria e la Città di Vienna, che ogni anno una giovane coppia ha il grande privilegio di partecipare al celebre “Ballo Dell’Opera di Vienna”, in scena la sera di giovedì grasso. Evento unico nel suo genere, ancora oggi in tutto il mondo è considerato il “Ballo dei Balli” per eccellenza e, come ogni anno, la magia prende vita e l’incanto si ripete, per il pubblico in sala e per quello che segue l’evento in diretta (quasi due milioni di spettatori) in mondovisione. Il Gran Ballo Viennese di Roma è l’unico ballo italiano gemellato con il Ballo dell’Opera di Vienna, con il compito di rappresentare l’antica tradizione dei balli Viennesi nel mondo dando a tante giovani ragazze di età compresa tra i 15 e i 24 anni la possibilità di riassaporare i valori e le tradizioni dei balli viennesi e di vivere le magiche atmosfere dei balli Asburgici.

Il Ballo dell’Opera di Vienna, in lingua originale Wiener Opernball, classificato dall’UNESCO come patrimonio culturale, è il ricevimento austriaco più prestigioso. In questa occasione il Teatro dell’Opera di Vienna si trasforma in una grandissima sala da ballo per accogliere le 144 Debuttanti provenienti da ogni parte del mondo. Una notte magica all’insegna dell’eleganza tra frac, abiti meravigliosi, guanti e tiara, quella creata appositamente da Swarovski con ben 435 cristalli, ispirata alla sua collezione Stella, che le ragazze indosseranno come vere principesse, almeno per un giorno, perché i sogni non tramontino mai. Quest’anno il prezioso ornamento è ispirato alla famosa collezione Stella Swarovski e rappresenta un omaggio ai gioielli dell’imperatrice Sissi.

Dei 7000 biglietti messi a disposizione per il pubblico ogni anno circa la metà viene acquistato all’estero a dimostrazione di quanto questo evento mondano sia amato e riconosciuto nel mondo. Molti i personaggi noti e le figure di spicco dell’aristocrazia europea che anche quest’anno prenderanno parte all’evento, tra di loro spicca la presenza dell’imprenditore austriaco Richard Lugner accompagnato dall’attrice statunitense, attivista per il clima e icona del fitness Jane Fonda.