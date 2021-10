Ondata di freddo in arrivo: nel 2021 temperature basse da record

Saranno un autunno e un inverno caratterizzati da un freddo particolarmente intenso, da record. Sono queste le previsioni per il 2021 e per il primo trimestre del 2022, dopo un’estate rovente, a causa (come sempre) del climate change. Vediamo quindi di approfondire questo argomento, di studiare le considerazioni degli esperti e i migliori metodi per proteggersi dal freddo.

Il freddo ghiacciato arriva in Italia

Stando alle previsioni, questo inverno porterà in Italia un freddo intenso come non lo si era mai visto. Insieme alle temperature particolarmente rigide, arriveranno anche delle violente nevicate, a causa delle perturbazioni e del flusso in arrivo dal Nord Europa. Già in questi giorni è possibile notare una chiara avvisaglia della tendenza che riguarda il cambiamento della temperatura: il grande caldo ha già abbandonato i nostri lidi, se non si considerano gli ultimi scampoli di sole che fanno capolino fra un diluvio e l’altro.

Gli italiani dovranno abituarsi a questo freddo, che comunque non dovrebbe diventare troppo feroce durante l’ultimo trimestre del 2021. Il colpo più violento è infatti previsto per febbraio e per marzo, quando le temperature siberiane giungeranno anche presso la Penisola. Ciò vuol dire che quest’anno il caldo africano, il cui ritorno anima da sempre gli ultimi mesi dell’anno, non dovrebbe presentarsi, lasciando appunto il posto al gelo nordico. Ad ogni modo, come anticipato poco sopra, se si fa eccezione per questo passaggio repentino al gelo la transizione dovrebbe comunque essere piuttosto graduale.

Come proteggersi da questo freddo da record

Adesso è il momento giusto per porre rimedio ad alcuni limiti strutturali delle nostre case, ad esempio procedendo alla posa di un cappotto termico, ideale per proteggere le temperature interne dei nostri ambienti domestici. Un secondo consiglio riguarda l’installazione degli infissi e delle finestre termoisolanti, che a loro volta incidono parecchio nel mantenimento del caldo in casa, evitando la fuga del calore verso gli ambienti esterni.

In secondo luogo, si suggerisce di mantenere sempre alte le temperature in casa, possibilmente anche di notte, quando di solito tendono ad abbassarsi in modo drastico. Occorre farlo gradualmente per non causare sbalzi di temperatura, che a loro voltaprovocherebbero delle conseguenze negative a livello di salute.

L'utilizzo costante del riscaldamento può ovviamente comportare dei costi significativi, soprattutto se si valutano gli ultimi rincari di ottobre in bolletta.

Ci sono altri consigli utili, come il seguente: è meglio difendersi anche a tavola, consumando molta frutta e verdura, per via del loro contenuto di vitamine, utili per riscaldarsi. L’idratazione è altrettanto importante, e sono sconsigliate le bevande alcoliche, perché disperdono il calore corporeo. Infine, bisogna sempre proteggersi quando si esce di casa, indossando un abbigliamento adatto, e vestendosi a cipolla.