Pochi fondi e riforme sbagliate hanno reso il precariato l’unica realtà per molti, non più così giovani, ricercatori italiani. Elisabetta ha però vinto la Marie Curie, una prestigiosa borsa di studio che le da accesso, a soli 33 anni, al contratto a tempo indeterminato: una stabilità in quest’ambito a cui pochi eletti possono ambire. Eppure, dover andare per diciotto mesi lontano dai suoi legami, non le sembra una vittoria.

“OLTREOCEANO“

Durata: 23’40”

Data di realizzazione: 2022

Regia: VIRGINIA PAGANELLI

Età: 28

Genere: DOCUMENTARIO

Produzione: VIRGINIA PAGANELLI

Produttore: INDIPENDENTE

Nazionalità produttore: ITALIANA

Regione del documentario: VENETO

Opera prima: Sì

Lingua originale: ITALIANO

Colore: COLORI

Soggetto: VIRGINIA PAGANELLI

Blocco tematico: PRECARIATO, STEREOTIPI DI GENERE, SCELTE OBBLIGATE

Cast tecnico:

SILVIA BORTOLOTTO (SOTTOTITOLI) ALICE NASCIMBEN (AUDIO SUONO PRESA DIRETTA)