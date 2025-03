Oltre 40 sale per No Other Land: il 30 marzo la maratona solidale del progetto Humanland

Alice nella Città, Every Child Is My Child, Unita, 100 Autori, WGI – Writers Guild Italia, Wanted Cinema, insieme a una rete in costante espansione di associazioni, artisti e professionisti del cinema e della cultura, annunciano la nascita di HUMANLAND, un progetto collettivo di resistenza, solidarietà e testimonianza.



Domenica 30 marzo, oltre 40 sale cinematografiche italiane – numero destinato a crescere – ospiteranno una maratona nazionale di proiezioni del documentario premio Oscar 2025 No Other Land, opera del collettivo israelo-palestinese di cui fa parte Hamdan Ballal, recentemente rapito e picchiato, fortunatamente liberato, il suo caso ha acceso ancora una volta i riflettori su una realtà drammatica che colpisce ogni giorno attivisti, civili e operatori dell’informazione. La cultura non può tacere. E in un momento storico in cui anche i giornalisti vengono uccisi per aver raccontato la verità, il mondo culturale italiano decide di reagire mettendoci la voce, il volto, la presenza.



A Roma, l’appuntamento è alle ore 12:00 al Cinema Barberini, con introduzione a cura di Lorenzo Kamel, professore di Storia internazionale all’Università di Torino e autore del libro Israele – Palestina, edito da Einaudi. Alle ore 18:00, tutte le associazioni coinvolte si riuniranno per un evento condiviso al Cinema Adriano.

A Milano, l’appuntamento è alle ore 17:30 all’Anteo.



Altre sale, da nord a sud dell’Italia, proporranno proiezioni speciali, dibattiti e momenti di riflessione e confronto.

I biglietti delle varie proiezioni sono acquistabili direttamente sui siti dei cinema aderenti.



Per prenotare un posto alla proiezione di Roma al Cinema Adriano, è possibile scrivere a:eventialicenellacitta@gmail.com.

No Other Land racconta con forza e umanità le demolizioni di Masafer Yatta, in Cisgiordania, a opera dell’IDF. È un film che attraversa lo schermo e tocca le coscienze. Una storia che parla di amicizia, dignità e resistenza. Un racconto che oggi più che mai va condiviso.

HUMANLAND non è solo una rassegna. È un gesto politico e culturale. È un invito a restare uniti, umani, e a non girarsi dall’altra parte.



Per trovare tutte le sale, potete consultare il seguente sito:

https://www.wantedcinema.eu/it/home