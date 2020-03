Amici 19, Nyv: esce il nuovo album LOW PROFILE

Da oggi, venerdì 20 marzo, è disponibile in tutti gli store digitali il nuovo album di inediti di Nyv dal titolo LOW PROFILE (Sugar).

Nyv attualmente è una delle concorrenti in gara di Amici 19 che, con talento grinta e determinazione, sta partecipando alle puntate del serale.

Nyv, nome d’arte di Mirella Nyvinne Pinternagel, ha 23 anni. Nata nel 1997 in Lussemburgo, vive a Cormano, in provincia di Milano. La cantautrice ha concorso nella sezione Giovani al Festival di Sanremo del 2018. Cantautrice poliedrica, dotata di un talento naturale e di una voce intensa e dal timbro riconoscibile NYV scrive in tre lingue diverse: italiano, inglese e francese. Polistrumentista autodidatta suona: pianoforte, chitarra e ukulele e la beat box.

Nel suo disco d’esordio saranno presenti 10 canzoni, di cui alcune già presentate durante la sua partecipazione al programma televisivo, come le prime due tracce, Blues d’alcool e Per favore, e la numero sei, Padre. L’ultima, invece, che chiude l’album, è Io ti penso, una canzone che l’artista ha portato alla finale di Sanremo Giovani 2018.

I brani sono stati prodotti da ZEF, produttore che ha collaborato con importanti esponenti della musica rap italiana come Ghali, Guè Pequeno a Fabri Fibra; Fausto Cogliati già produttore di Articolo 31, Fedez, Club Dogo e Federico Nardelli, che ha lavorato con Ligabue, Gazzelle e Fulminacci in collaborazione con Giordano Colombo.

L’album verrà distribuito anche in versione fisica nei negozi non appena la situazione del CoronaVirus troverà un contenimento; la produzione del programma informa che: “Come segno di rispetto alle nuove direttive indette dal Governo riguardanti il nostro paese in emergenza sanitaria per il dilagarsi del coronavirus e per la tutela della salute delle persone, non vogliamo si esca da casa per comprare gli album finché non si avranno notizie ufficiali più confortanti. Vi aggiorneremo al più presto sulle tempistiche di uscita dei loro progetti discografici”.

TRACKLIST LOW PROFILE:

Per favore

Blues d’Alcool

Noia

A malapena

Banlieue

Padre

Tre sillabe

Personne

Sincero

Io ti penso (brano presentato a Sanremo Giovani 2018)

Ascolta LOW PROFILE:

