Festival del cinema di Castel Volturno: Nunzia Schiano protagonista dell’anteprima

Dopo la presentazione nazionale della IV edizione all’interno dell’ultima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia (LEGGI ANCHE: Festival del Cinema di Castel Volturno: Nancy Brilli madrina della quarta edizione), il Festival del cinema di Castel Volturno – che si terrà dal 25 al 30 ottobre – ha scelto la cornice del Lido Varca d’oro all’interno della rassegna “Luoghi Non Comuni” per la sua anteprima.

“Luoghi non comuni” è una manifestazione nata per far approdare le arti in genere in uno scenario mozzafiato con i tramonti più belli della riviera domizio Flegrea. L’occasione per Nunzia Schiano di raccontarsi è stata la proiezione del cortometraggio realizzato da Francesco Mucci: un’inedita Nunzia Schiano che smette i panni accomodanti e materni da sempre legati alla sua carriera per dar vita a un nuovo carattere interpretativo. L’intensa recitazione, la meticolosa regia e il perfetto allineamento di tutti i reparti tecnici danno vita al meraviglioso cortometraggio “Corduroy“.

“Cimentarmi in questo nuovo personaggio per me è stato particolarmente entusiasmante. Per noi attori – dichiara Nunzia Schiano – metterci alla prova alzando l’asticella è un naturale toccasana che ci solleva dalla pigrizia interpretativa restituendo all’arte sempre il giusto valore”.

Dopo aver annunciato le date del Festival e il crowdfunding lanciato dal Festival del cinema di Castel Volturno, la direttrice Daniela Cenciotti ha dato appuntamento a tutti per la IV edizione con madrina l’attrice Nancy Brilli.