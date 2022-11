“NUN FACIT STRUNZAT – Sempre più RACE!”: l’8 dicembre, a Roma, special party per il gran finale di Drag Race Italia 2022

Grande attesa per la conclusione della seconda edizione di Drag Race Italia, l’avventura tricolore nata dal talent fenomeno di costume internazionale di RuPaul. Per scoprire insieme chi, tra le finaliste, otterrà il titolo di Italian Next Drag Superstar, POPPE in collaborazione con WIPLAB l’8 dicembre, alle ore 21, organizza presso lo spazio Monk Roma (Via Giuseppe Mirri, 35) lo Special Event Party “NUN FACIT STRUNZAT – Sempre più RACE!“.

La serata sarà anche un’occasione per celebrare e festeggiare uno dei format di maggiore successo degli ultimi anni.

“Il fenomeno Drag Race è giunto alla seconda stagione: lo aspettavamo da molto e finalmente è diventato realtà anche in Italia. Ha dato l’opportunità a tutti di comprendere a pieno l’arte Drag, che oltre essere fatta da lustrini e paillettes comprende anche sacrifici e duro lavoro” dichiarano gli organizzatori della serata, aggiungendo: “Con questo evento vogliamo ancor di più avvicinare il pubblico a questo mondo, venendo a conoscere le proprie beniamine da noi durante la serata”.

Tra gli Ospiti di “NUN FACIT STRUNZAT – Sempre più RACE!”, ci saranno alcune delle Queens della seconda stagione: Nehellenia, Gioffrè, Aura Eternal, Narciso, La Petite Noire, Obama, La Diamond, Panthera che nel corso dell’edizione hanno sfoderato talento, estro, carisma, coraggio ed eleganza. Ma non solo.

“Durante la serata sarà presente anche Eugenio Contenti, voce e autore di “HelloQueens” – il RuPodcast di Drag Race Italia – oltre che fan e super conoscitore di Drag Race nel mondo, e Farida Kant e LeRiche, concorrenti della prima edizione e adesso autrici e protagoniste di “Sit with Us”, contenitore social dove commentano con ironia e grande professionalità i look delle runway della seconda edizione di Drag Race Italia” concludono gli organizzatori.

Capienza fino ad esaurimento posti.

Pre&After Show by P O P P E DJS

INGRESSO

Ticket online: 12 euro + dp

Ticket Botteghino: 15 euro

https://link.dice.fm/jde69e320002