Annalisa, “Nuda” è il nuovo album. Fuori il 18 settembre

È “Nuda” il titolo dell’album di Annalisa in uscita il 18 settembre e in preorder da oggi https://annalisa.lnk.to/Nuda

“Nuda è un album in cui ho cercato di raccontare e raccontarmi completamente, senza risparmiare nulla, dalla leggerezza alla riflessione più profonda, dalla forza all’assoluta fragilità, c’è dentro tutto” così descrive Annalisa il suo album.

Il significato metaforico del titolo fa parte di un percorso che Annalisa ha iniziato già con i precedenti lavori e che l’ha resa una delle cantautrici più importati del panorama musicale italiano.

L’album, diviso in due parti che caratterizzano due stili e due mondi di Annalisa, contiene varie collaborazioni, da quella già nota con Rkomi, a J-Ax, per passare ad Achille Lauro e a Chadia Rodriguez.

Come una sorpresa ai fan, esce oggi un assaggio del nuovo album, il brano “Graffiti” è, infatti, disponibile in tutti gli store digitali.

I suoi ultimi singoli che hanno anticipato l’album sono stati “Vento sulla luna” con Rkomi e “Houseparty”, uscito durante il lockdown, mentre con il precedente album “Bye Bye” (Disco d’ Oro), pubblicato nel 2018, ha ottenuto molti successi, affermandosi come l’unica artista donna a collezionare certificazioni per ogni singolo estratto dall’album: da “Direzione la vita” a “Il mondo prima di te”, per passare ad altri singoli di successo “ Bye Bye” e “Un domani” con Mr Rain che hanno raggiunto tutti la certificazione Platino, oltre a conquistare il vertice delle classifiche radiofoniche italiane.

La tracklist di “Nuda”:

A SIDE

1. Nuda

2. Romantica feat. J-Ax

3. Tsunami

4. Houseparty

5. Cena di Natale

6. Bonsai

B SIDE

1. Piove col sole

2. Principessa feat. Chadia Rodriguez

3. Graffiti

4. D’oro

5. A te cosa piace fare

6. Vento sulla luna feat. Rkomi

7. N.U.D.A. (nascere umani diventare animali) feat. Achille Lauro