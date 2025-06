Notte Rosa 2025: al Fantini Club di Cervia tra alta cucina e beach party firmato Nightlovers

Venerdì 20 giugno, il Fantini Club di Cervia celebra la Notte Rosa con una serata esclusiva tra gusto e musica, in perfetto stile Riviera.

Si comincia al Ristorante Calamare, fiore all’occhiello del Fantini Club, con una cena sulla spiaggia a menù fisso (50€, acqua inclusa), pensata per esaltare la creatività mediterranea e la qualità delle materie prime. Due i percorsi degustazione, di pesce e di carne, con possibilità di menù vegetariano. Il tutto accompagnato da un djset live che animerà l’atmosfera dalle 20.30 alle 23.30.

A seguire, la spiaggia si trasforma in un beach party sotto le stelle, grazie alla collaborazione con il format musicale Nightlovers e il dj set di Nicola Ceccarelli, “all night long”. L’ingresso al party, che prosegue fino alle 3.30, è gratuito.

Per garantire la miglior esperienza possibile, l’evento è riservato a un pubblico adulto (Adults only), in linea con l’atmosfera curata e rilassata che da sempre distingue il Fantini Club.

Una serata che unisce il piacere della buona tavola al divertimento spensierato della Notte Rosa, per vivere l’inizio dell’estate con stile, con i piedi nella sabbia e lo sguardo sull’orizzonte.