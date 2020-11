Sabato 7 novembre, alle ore 10:20 su Rai2, andrà in onda l’ottavo e ultimo appuntamento con ‘Il Nostro Capitale Umano‘. Il programma, in collaborazione con Assosomm (Associazione Italiana delle agenzie per il lavoro), racconta il mondo del lavoro attraverso storie di orientamento, formazione e riqualificazione professionale: esempi positivi di come la domanda si incontra con l’offerta grazie alle agenzie per il lavoro, ai fondi per la formazione e per il welfare.

Nel corso dell’ultima puntata l’ideatrice, autrice e conduttrice Metis Di Meo andrà a Parma e poi a Ferrara. Marcello ci mostrerà nel cuore della Food Valley emiliana la sua azienda dolciaria, nata come forno di paese e divenuta oggi un’industria leader in Italia. Con Manuel scopriremo come, grazie alle agenzie per il lavoro, è riuscito a riqualificarsi trovando un lavoro gratificante. Gian Luigi ci guiderà alla scoperta dell’alternanza scuola-lavoro, che ha portato Naomi all’inserimento nel suo maglificio di lusso. Incursione vip: Milly Carlucci.

Il programma, prodotto da Lilith Factory, è un’idea di Metis Di Meo, scritto con Cristiano Di Calisto, a cura di Simone Angelini e con la regia di Andrea Conte.

“Il Nostro Capitale Umano” è su Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin, mentre il sito ufficiale del programma è www.ilnostrocapitaleumano.tv