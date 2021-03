Sono state annunciate le candidature per i David di Donatello 2021, il più importante premio cinematografico italiano, una sorta di Oscar in salsa nostrana, assegnato ai film usciti in Italia dal primo gennaio 2020 al 28 febbraio 2021, nelle sale cinematografiche. Eccezionalmente per il 2020 e fino al 28 febbraio 2021, si sono ritenuti eleggibili anche i film italiani che distribuiti con modalità alternative alla sala.

La cerimonia di premiazione della 66esima edizione, condotta da Carlo Conti, andrà in onda martedì 11 maggio. Nel corso della cerimonia verranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali.

E’ stato già annunciato il vincitore come “Miglior cortometraggio“: il riconoscimento va ad “Anne” diretto da Domenico Croce e Stefano Malchiodi.

Tutte le candidature:

MIGLIOR FILM

Favolacce

Hammamet

Le sorelle Macaluso

Miss Marx

Volevo Nascondermi

MIGLIOR REGIA

Gianni Amelio (Hammamet)

Emma Dante (Le sorelle Macaluso)

Giorgio Diritti (Volevo nascondermi)

Fabio e Damiano D’Innocenzo (Favolacce)

Susanna Nicchiarelli (Miss Marx)

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

Pietro Castellitto (I predatori)

Ginevra Elkann (Magari)

Alice Filippi (Sul più bello)

Mauro Mancini (Non odiare)

Luca Medici (Tolo Tolo)

MIGLIOR PRODUTTORE

Favolacce

I Predatori

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Miss Marx

Volevo nascondermi

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Pierfrancesco Favino (Hammamet)

Elio Germano (Volevo nascondermi)

Valerio Mastandrea (Figli)

Renato Pozzetto (Lei mi parla ancora)

Kim Rossi Stuart (Cosa sarà)

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Paola Cortellesi (Figli)

Sophia Loren (La vita davanti a sé)

Vittoria Puccini (18 regali)

Micaela Ramazzotti (Gli anni più belli)

Alba Rohrwacher (Lacci)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Fabrizio Bentivoglio (L’incredibile storia dell’Isola delle Rose)

Giuseppe Cederna (Hammamet)

Gabriel Montesi (Favolacce)

Lino Musella (Favolacce)

Silvio Orlando (Lacci)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Benedetta Porcaroli (18 regali)

Barbara Chichiarelli (Favolacce)

Claudia Gerini (Hammamet)

Matilda De Angelis (L’incredibile storia dell’Isola delle Rose)

Alba Rohrwacher (Magari)

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Cosa sarà

Favolacce

Figli

I predatori

Volevo nascondermi



MIGLIOR SCENEGGIATURA ADATTATA

Assandira

Lacci

Lasciami andare

Lei mi parla ancora

Lontano lontano

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Favolacce

Hammamet

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Miss Marx

Volevo Nascondermi

MIGLIOR COLONNA SONORA

Marco Biscarini – Daniele Furlati (Volevo nascondermi)

Michele Braga (L’incredibile storia dell’Isola delle Rose)

Niccolò Contessa (I predatori)

Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo – Down Boys (Miss Marx)

Pivio & Aldo De Scalzi (Non odiare)

Nicola Piovani (Hammamet)

MIGLIOR CANZONE

“Gli anni più belli” (Gli anni più belli)

“Immigrato” (Tolo Tolo)

“Invisible” (Volevo nascondermi)

“Io sì (Seen)” (La vita davanti a sé)

“Miles Away” (Non odiare)

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Favolacce

Hammamet

Le sorelle Macaluso

Miss Marx

Padrenostro

Volevo nascondermi

MIGLIOR TRUCCO

Hammamet

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Le sorelle Macaluso

Miss Marx

Volevo nascondermi

MIGLIORI COSTUMI

Hammamet

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Le sorelle Macaluso

Miss Marx

Volevo nascondermi



MIGLIORI ACCONCIATURE

Favolacce

Hammamet

Le sorelle Macaluso

Miss Marx

Volevo nascondermi

MIGLIOR MONTAGGIO

Favolacce

Figli

Hammamet

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Volevo nascondermi

MIGLIOR SUONO

Favolacce

Hammamet

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Miss Marx

Volevo nascondermi



MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Hammamet

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Miss Marx

The Book of Vision

Volevo nascondermi

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Faith

Mi chiamo Francesco Totti

Notturno

Punta sacra

The Rossellinis

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Anne (di Domenico Croce e Stefano Malchiodi)

Gas Station

Il gioco

L’oro di famiglia

Shero

MIGLIOR FILM STRANIERO

1917

I miserabili

JoJo Rabbit

Richard Jewell

Sorry, we missed you



DAVID GIOVANI

18 regali

Favolacce

Gli anni più belli

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Tolo Tolo