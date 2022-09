Noleggio a lungo termine: perché conviene ai neopatentati

Il noleggio a lungo termine può costituire una soluzione vantaggiosa per chi ha appena preso la patente, in modo particolare nel caso in cui si opti per la versione senza anticipo. Si tratta di una formula mobilità che riscuote un notevole apprezzamento anche in virtù della nuova concezione di mobilità che caratterizza le generazioni moderne. Come noto, chi ha appena preso la patente non può guidare qualsiasi tipo di veicolo, ma deve sceglierne uno che rispetti specifici requisiti di legge. E se è vero che fino a pochi anni fa non c’erano alternative rispetto a un acquisto, oggi la situazione è cambiata e di opportunità a disposizione ce ne sono diverse.

Questo vuol dire, fra l’altro, che non si è costretti a spendere cifre chissà quanto importanti per poter garantire a un neopatentato la possibilità di usufruire della sua prima auto. Il noleggio a lungo termine fa della flessibilità il proprio tratto peculiare, e risulta tanto sostenibile quanto affidabile in modo particolare in un momento come quello attuale che si caratterizza per una forte instabilità economica. Si può parlare di una terza strada della mobilità, che assicura un notevole risparmio rispetto ai costi che dovrebbero essere sostenuti comprando un veicolo, nuovo o usato che sia.

Rent4You è la società a cui fare riferimento per trovare numerose soluzioni di noleggio a lungo termine senza anticipo, ideali appunto per i neopatentati. Ciò è vero soprattutto per chi ha un budget ridotto a disposizione (nella maggior parte dei casi i neopatentati sono 18-19enni appena usciti da scuola che non hanno entrate economiche fisse e devono dipendere dai genitori): così, è possibile scegliere una macchina più sicura, oltre che più gradevole dal punto di vista estetico, rispetto a quel che avverrebbe comprando una macchina usata.

Il risparmio che deriva dal noleggio a lungo termine riguarda, fra l’altro, la polizza assicurativa, che come noto è molto alta per i neopatentati; senza dimenticare le garanzie accessorie come polizza cristalli, kasko, furto e incendio. Nel caso del noleggio a lungo termine, tutto quello a cui si deve pensare è il canone mensile, con rate prestabilite e fisse, che non possono cambiare. Ciò vuol dire fra l’altro avere l’opportunità di scegliere la vettura che si desidera con la massima libertà: una volta scaduti i termini per i vincoli previsti per i neopatentati, si può cambiare macchina senza rivendere la propria.