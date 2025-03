Niky Marcelli presenta “Rosso Veneziano”: ultimo capitolo della saga de “La Contessa Rossa”

Un parterre raffinato e affezionato ha accolto con entusiasmo la presentazione ufficiale di Rosso Veneziano, il nuovo romanzo di Niky Marcelli, che chiude – almeno nelle intenzioni dell’autore – la saga letteraria de La Contessa Rossa. L’evento si è svolto nella consueta cornice della libreria Mondadori di via Piave, ormai divenuta punto di riferimento per le “prime” marcelliane, tra artisti, intellettuali, aristocratici e volti noti del mondo dello spettacolo.

Il romanzo, edito da Edizioni StreetLib (635 pagine, 27 euro), vede tornare in scena le due protagoniste della saga: la contessina rossa Sara Varzi di Casteldelbosco e la sua inseparabile amica giornalista Anna “Care” Caremoli. In questo nuovo capitolo si muovono tra le calli e i campielli della Serenissima, tra palazzi nobiliari e isole abbandonate, inseguendo il mistero che avvolge un pittore “maledetto”, allievo di Tintoretto e amante della figlia Marietta, affogato in laguna come eretico e condannato alla damnatio memoriae. Le due protagoniste si ritrovano coinvolte in un’indagine affascinante, alla ricerca dell’unico quadro superstite del misterioso “Rosso Veneziano”, sfuggito al rogo della Santa Inquisizione.

A condurre la serata, vestita di rosso e nero, è stata Roberta Beta, che ha aperto la presentazione con una battuta provocatoria: «È un vero delitto che la saga de La Contessa Rossa non sia ancora diventata una serie per la Rai, Mediaset o Netflix, visto che considero Niky ai livelli di Dan Brown e Joel Dicker». Dal canto suo, Marcelli ha rivelato di essere stato contattato da due registi, ma per scaramanzia ha preferito non anticipare nulla.

Giulia Di Quilio e Gabriella Sassone

Nel corso della serata, l’attrice e scrittrice Gaia Zucchi, anche lei in abito rosso, ha dato voce a suggestivi estratti del romanzo. In prima fila, tra gli ospiti, erano presenti il principe Guglielmo Giovanelli Marconi, Ascanio Pignatelli Aragona Cortes arrivato appositamente con amici inglesi, la principessa Irma Capece Minutolo con un elegante cappotto Gucci, i marchesi Fulvio Rocco de Marinis e Michele Lostia, l’ambasciatrice culturale Narjis Bentata Tommasi, la produttrice Simona Brusa, il direttore di Rainews24 Paolo Petrecca con la compagna Alma Manera, reduce dalla presentazione del videoclip del suo nuovo brano neomelodico “Tutto il tempo che vuoi”. Hanno seguito con grande interesse l’incontro anche le attrici Benedicta Boccoli, Adriana Russo e Giulia Di Quilio, tra i volti più eleganti e ammirati della serata.

L’atmosfera è rimasta vivace e informale fino a tarda sera, tra brindisi, chiacchiere e selfie. Niky Marcelli ha firmato decine di copie del libro mentre venivano servite tartine e le celebri torte di mele handmade dei personal chef Stefano Crialesi e Filippo Biffani, anima gastronomica della “S&F Art of Taste”. A congratularsi con l’autore anche il make-up artist Gennaro Marchese, lo stilista Francesco Caruso Litrico, l’attore Pietro Romano, l’artista Elisabetta Viaggi, la scrittrice Jolanda Curreri, l’imprenditore Flavio Koea, il produttore Fabrizio Gardelli Forgia, e i giornalisti Marino Collacciani con la compagna psicologa Paola Notargiovanni, Tommaso Martinelli, affermato autore tv, e Miria Maiorani, editore del “Viviroma Magazine”.

Definito un moderno dandy per il suo stile inconfondibile e lo humor tagliente, Marcelli è collezionista di cappelli Borsalino e Panama e di auto d’epoca. Figlio del giornalista Augusto Marcelli e dell’attrice e regista Saviana Scalfi, è cresciuto in una casa animata dalla cultura, frequentata da grandi intellettuali e artisti come Federico Fellini, Alberto Moravia, Dacia Maraini, Pier Paolo Pasolini, Adele Cambria, Salvador Dalì, Milena Vucotich, Milva, Paolo Poli, Miriam Makeba, Dario Fo, Franca Rame, Mimmo Rotella, Franco Angeli e Oriana Fallaci.

Dopo aver dettato le regole dello stile maschile ne Il boudoir del gentiluomo, Marcelli torna così con un finale travolgente per l’aristogirl che ama l’azione anche a costo di cacciarsi nei guai. Il prossimo appuntamento con Rosso Veneziano sarà il 5 aprile al Museo della Marineria di Cesenatico, città che, insieme a Venezia, rappresenta una delle residenze estive preferite dall’autore.