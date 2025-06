Nicolò Parodi: il giovane imprenditore che ha scelto l’Italia dopo il mondo

Ha attraversato il mondo con curiosità e ambizione, ma oggi Nicolò Parodi ha scelto di tornare in Italia. Nato ad Alessandria, l’imprenditore digitale ha vissuto tra il Canada, dove si è diplomato, e Varsavia, che definisce il suo quartier generale. Oggi racconta il suo percorso sui social, diventati per lui una sorta di “diario digitale”, condividendo spunti di business, storie di viaggi ed esperienze di vita.

Dai viaggi alla tecnologia: il percorso di Nicolò Parodi

“Da sempre sono amante dei viaggi e della contaminazione culturale”, spiega Parodi, che ha saputo fondere il suo spirito cosmopolita con una forte inclinazione per il mondo tech. Già in giovane età si è avvicinato allo sviluppo software, costruendo un profilo imprenditoriale dinamico e aperto all’innovazione.

Una community costruita con autenticità

Tokyo, Toronto, Dubai, Lisbona: ogni luogo è stato per lui una tappa formativa, capace di arricchire non solo il curriculum, ma anche il modo di pensare e relazionarsi con gli altri. La sua presenza online non è solo vetrina, ma uno spazio in cui condivide riflessioni, ispirazioni e consigli, costruendo una community basata su esperienze autentiche e visione globale.