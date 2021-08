Nicoletta Orsomando, il ricordo di Maria Giovanna Elmi: «Lei era “La Signora Televisione”» – ESCLUSIVA

Una delle prime a ricordare Nicoletta Orsomando – prima annunciatrice della Rai scomparsa ieri, a 92 anni, dopo una breve malattia – è un’altra Signorina Buonasera e sua grande amica: Maria Giovanna Elmi.

Noi di Zoom Magazine l’abbiamo raggiunta al telefono.

“La prima volta che ho visto Nicoletta è stata una grande emozione. Quando mi misero a cachet nel 1970 e successivamente nel 1974 entrando fissa in Rai, esaudirono il mio sogno di lavorare con la “televisione”, tanto Nicoletta era immensa. Non sapevo se poterle dare del tu ma lei sempre cordiale, sempre garbata, immediatamente riuscì a tranquillizzarmi” ricorda Elmi che, dopo un esordio come signorina buonasera per la Rai, ha avuto successo come conduttrice televisiva per alcune trasmissioni di Rai1 degli anni Settanta e Ottanta.

“L’ultimo ricordo di condivisione è legato ad una sua recente vacanza qui a Tarvisio. Vennero a trovarmi lei e Rosanna Vaudetti e le portai in Austria, in Slovenia, sul Monte Lussari: uscivamo in perlustrazione di questi posti fantastici con l’entusiasmo ritrovato di un terzetto di amiche care” ricorda la fatina bionda della tv, che aggiunge: “Ora in qualche modo la terrò sempre dentro al mio cuore cercando di sostituire il dolore che provo grazie al ricordo vivo della sua spensieratezza e contagiosa allegria. Nicoletta “La Signora Televisione”.

(Credit photo: Danilo Piccini/P&G Management)