Siena Film Festival: “Premio Cinema Sociale” a Nicola Timpone, Direttore di “Marateale”

Grande successo per il Terra di Siena International Film Festival, kermesse giunta alla XXIV edizione che ha visto proiettare 12 film italiani, 7 film internazionali, 5 documentari, 21 cortometraggi, 3 eventi speciali e 4 proiezioni speciali oltre l’omaggio a Federico Fellini nel centenario della nascita.

Tra i protagonisti saliti sul palco durante la cerimonia di premiazione, tenutasi nel bellissimo teatro in Piazza del Campo, Nicola Timpone, patron di “Marateale – Premio internazionale Basilicata”, manifestazione cinematografica diventata nel corso degli anni uno degli eventi estivi più attesi del nostro paese, a cui è stato consegnato il “Premio Cinema Sociale”.

“In questi anni ho ricevuto diversi premi ma sono davvero orgoglioso di questo riconoscimento che riconosce e valorizza il mio impegno sociale nel cinema” dichiara Nicola Timpone, che aggiunge: “E’ altresì motivo di orgoglio, per me, averlo ricevuto in veste di Direttore di “Marateale”. L’ultima edizione, tenutasi lo scorso luglio, è stata una delle prime manifestazioni dedicate alla settima arte in presenza dopo il lockdown, interamente dedicata al rilancio del cinema lucano e alle nuove prospettive”. “Ringrazio Maria Pia Corbelli e Antonio Flamini, rispettivamente Presidente e Direttore Artistico del Festival Terra di Siena, e il pubblico per l’accoglienza calorosa” conclude Timpone.

La serata conclusiva della dodicesima edizione di “Marateale – Premio internazionale Basilicata”, che fino allo scorso anno portava il nome di “Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea”, è andata in onda su Rai2 e ha visto alla conduzione Veronica Maya con Carolina Rey.