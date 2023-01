Nicola Santini: “Dopo Look at me – Operazione sposa ho in serbo tante novità”

Esperto di etichetta e conduttore televisivo, Nicola Santini è il padrone di casa di Look at me – Operazione sposa, talent prodotto da Quadrio, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity.

In ognuna delle sei puntate che compongono il format, una vera e propria gara “dietro le quinte” di un matrimonio. Una futura sposa, dalla mattina alla sera, ha la possibilità di provare tre diversi look, a opera di altrettanti lookmaker professionisti. Alla fine, decreterà quale dei tre lookmaker l’accompagnerà in vista del giorno più bello della sua vita.

Una nuova scommessa vinta per Nicola, volto molto apprezzato dal pubblico del piccolo schermo, che per questo 2023 ha in serbo tante novità…

Nicola, un bilancio della tua esperienza al timone di Look at me – Operazione sposa…

Sapevamo che l’argomento matrimonio sarebbe stata una scelta vincente. Di sicuro non ci aspettavamo che questo programma si sarebbe rivelato tra i più parlati subito dopo Mattino 5 e Pomeriggio 5 che sono i due colossi del gruppo in termini di ascolti.

“Look At Me – Operazione Sposa” è scritto da Aldo Dalla Vecchia, Riccardo Xavier Gusmano e Giuseppe Colella.

C’è un desiderio – o un fil rouge – che accomuna un po’ tutte le spose protagoniste del programma?

Le nostre future spose – date in mano ai professionisti della Lookmaker Academy e a Ilaria Villani – hanno in comune da un lato la voglia di sbalordire attraverso un’immagine originale e sbalorditiva ma, al contempo, vogliono rimanere loro stesse e potersi sentire nei propri panni per godersi al massimo il giorno del sì.

Un aneddoto divertente accaduto sul set?

Io mi reputo un animale da diretta, quindi quando mi trovo con un programma registrato come nel caso di Look at me – Operazione sposa, sento meno la pressione quindi mi viene più facile sbagliare qualche parola. Questo poi ha l’effetto di farmi scappare delle sonore risate. Avete presente quando ti viene la mezz’ora ridanciana per cui qualsiasi cosa tu faccia ti viene da ridere e non riesci a fermarti? Io e Ilaria Villani siamo finiti in quella trappola. A un certo punto ci hanno dato una pausa forzata perché non riuscivamo più a finirla di riderci addosso.

E quello più emozionante?

Ogni volta che vedo i volti delle future spose guardarsi una volta che i lookmaker le hanno trasformate nella loro versione più bella è un’emozione nuova.

Nicola Santini (foto di Christian Ciardella)

Quali sono, secondo te, i peggiori errori di stile ai matrimoni?

Non voler essere la versione migliore di se stessi ma la copia di qualcun altro.

Un elemento imprescindibile che non deve mancare in un matrimonio, invece?

Il divertimento ma anche il relax. Ogni matrimonio richiede tanto tempo per essere organizzato, tante volte impone alle persone di stare a tavola per un numero esagerato di ore. Se c’è la musica giusta e il programma della giornata è ben organizzato il tempo vola.

Progetti nel cassetto dopo Look at me?

In questi giorni c’è la mia prima apparizione in una fiction Rai nella terza serie de La Porta Rossa con Lino Guanciale. Poi ho partecipato in piccoli ruoli sia in serie internazionali di Netflix che Sky. Va a finire che divento attore alla soglia dei 50 anni (ride, ndr). Il 2023 è partito così, direi niente male.