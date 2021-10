Nazareno MMXX, pioggia di vip per la presentazione del libro “Coco Chanel”

Grande festa nel cuore di Roma per l’apertura del nuovo ristorante il Nazareno MMXX (Largo del Nazareno, 13) che punta a diventare un punto di riferimento per la ristorazione romana con le sue specialità di pesce. Un progetto che vede coinvolti due coraggiosi imprenditori Domenico Scevola, in compagnia della sua affascinante moglie Assunta, Fabio Palazzi, con quest’ultimo che dopo la sua agenzia di management ora ha deciso di investire nella ristorazione nonostante il covid-19: “Il progetto doveva partire lo scorso anno, ma siamo dovuti stare fermi con il ristorante pronto. Ora finalmente possiamo iniziare quest’avventura ed è fantastico poterlo fare con un evento dedicato a Coco Chanel, raccontata da una meravigliosa scrittrice come Annarita Briganti”.

Una serata glamour tra crudi di pesce e bollicine, ma anche di arte e cultura con la presenza di Annarita Briganti che ha presentato il suo ultimo libro “Coco Chanel – Una donna del nostro tempo”, Cairo Editore, che dopo 6 mesi dall’uscita sta avendo un successo straordinario: “Ho scritto questo libro durante il periodo del lockdown con un lavoro di ricerca. Mi piace raccontare storie vere, in particolare le storie di grandi donne. Coco Chanel non è mai stata raccontata in questo modo, lei è una donna senza tempo scoprirete del materiale inedito che vi permetterà di conoscere cosa c’è dietro la leggenda”, le parole di un’emozionata autrice.

Il libro in una narrazione che all’intensità della ricerca unisce una concezione viva della memoria quale dimensione non del passato, ma del presente, Annarita Briganti conduce il lettore in un vero e proprio incontro con una donna che a mezzo secolo dalla scomparsa appartiene ancora, e pienamente, al nostro tempo. Nel suo racconto, i luoghi attraversati e i sentimenti vissuti fanno brillare gli eventi storici di luce propria, restituendoci la persona Chanel al di là dell’icona, le sue verità oltre le leggende e le polemiche, la sua forza oggi che, come mai prima, ne avvertiamo il bisogno.

Tantissimi i vip che hanno deciso di non perdere l’appuntamento con Coco Chanel, tra tutti Valeria Marini tra i primi ad arrivare con uno scintillante abito nero seguita da Federico Fashion Style in uno sfarzoso vestito con mantello dorato pronto a scendere in pista a “Ballando con le Stelle”. Scatti e bollicine anche per Domenico Vacca, icona di made in italy e luxury brand, accompagnato dall’attrice Eleonora Pieroni. Stile rock per Alma Manera, mentre Beppe Convertini arriva direttamente in motorino con ancora il casco sottobraccio. Curiosità anche per il cantante rock Hania, per la stella mondiale del burlesque Daisy Ciotti e il pittoresco opinionista tv Rai Santino Fiorillo. Presente anche il regista Lorenzo Tiberia, selezionato con il suo ultimo corto alla prossima Festa del Cinema di Roma, il pluripremiato regista Pierfrancesco Campanella e l’attore Edoardo Sylos Lavini. Foto e selfie per Giacomo Urtis e Francesca Maria Giugliano, oltre che per la splendida top influencer Kate Cavaliere e l’attrice internazionale Antonella Salvucci. L’ultima ad arrivare in uno splendido abito argentato è Aida Yespica, che scatena i flash dei fotografi di questa notte di ritorno alla normalità nelle serate della Dolce Vita romana.