Nasce una nuova rubrica! “In forma con Giorgio Ceci”

Cari amici,

sono davvero felice di annunciarvi che da oggi su Zoom Magazine prende il via la mia nuova rubrica.

Questa nuova avventura nasce un po’ anche grazie a voi. Sono tanti i clienti che quotidianamente mi chiedono consigli per stare in forma. Un sano esercizio, correlato anche ad una buona alimentazione ci permette di stare bene con noi stessi sia dal punto di vista fisico che mentale. Senza dimenticare anche il grande impatto che subisce il nostro corpo.

A partire dal prossimo appuntamento, oltre a parlare dei macchinari GetBusy e delle varie tipologie di allenamento, vi darò anche idee e spunti su alimentazione e benessere.

Mi presento

Lo sport ha sempre fatto parte della mia vita fin da quando ero bambino: a 10 anni, infatti, ho avuto la possibilità di vestire la maglia della Roma come calciatore. Poi sono stato acquistato inizialmente dalla Juve e successivamente dal Perugia, dove ho avuto l’opportunità di giocare con campioni come Del Piero, Zidane, Nakata e tanti altri. Successivamente mi sono specializzato anche negli studi conseguendo una laurea in Scienze Motorie. Dopo alcuni anni ho creduto che si potessero unire il mondo del fitness e quello del benessere, e da li è nato il metodo Getbusy di cui sono il Founder.

Cos’è il metodo GetBusy

La tecnica di allenamento di GetBusy è un percorso che aiuta a ritrovare la forma fisica, senza compromettere la salute. Utilizza il trattamento estetico vacuum e l’elettrostimolazione, potenziando gli effetti dell’attività fisica. Con GetBusy, pertanto, si possono ottenere i risultati desiderati, per migliorare la propria estetica, in pochissimo tempo. Il segreto? Un lavoro mirato e fatto correttamente, attivo e non passivo, possibile soltanto grazie alla tecnologia. Nei nostri centri GetBusy si possono trovare macchinari davvero molto innovativi. Si parte da il Vacucabin treadmill, l’EMS training wireless, una linea specifica di 10 macchine isotoniche dedicate completamente alle esigenze estetiche del genere femminile, e poi abbiamo iniziato ad inserire nel nostro centro anche macchine di estetica avanzata. Tra queste la criolipolisi, cioè la terapia che distrugge le cellule adipose tramite il freddo; e poi pressoterapia, radiofrequenza, onde d’urto, lipolaser ed infine la new entry, l’MS Sculpt, di cui vi parlerò prossimamente.

Getbusy è leader nella produzione di attrezzature per il fitness con la tecnologia EMS, Vacutherm e infrared. Grazie ad un approccio speciale per la cura della bellezza del corpo abbiamo conquistato una posizione significativa nel mercato nazionale e internazionale. La nostra impareggiabile offerta, che è garanzia di successo, è diretta alle persone che gestiscono o iniziano le loro attività nel settore del fitness e dell’estetica, titolari di saloni di bellezza, centri fitness, palestre, centri benessere, hotel. In qualità di partner, forniamo Consulenza Tecnica, Assistenza, Garanzia e post-Garanzia, trasporto di attrezzature e formazione del personale nel campo della gestione dei dispositivi Getbusy.

Sacrifici e tanto studio

Negli ultimi 5 anni, ho studiato business management e marketing poiché credo che la formazione sia un elemento fondamentale ed imprescindibile per ottenere grandi risultati. Con la mia azienda ogni anno produciamo nuove macchine cercando di innovare sempre di più il settore: grazie a split test cerchiamo di trovare nuove soluzioni alle esigenze delle persone in termini di dimagrimento, prevenzione e cura della cellulite, tonificazione muscolare profonda. Sono davvero orgoglioso quando con i miei sistemi posso aiutare le persone a ritrovare la forma perduta è la propria autostima.

Vi aspetto al prossimo appuntamento per iniziare insieme il nostro viaggio nel mondo del benessere!

Giorgio Ceci