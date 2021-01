Rogiosi Editore presenta ‘Napoli pietra e lava’: da oggi in tutte le librerie

Rogiosi Editore porta in libreria e negli store on line “Napoli pietra e lava. Il lungo viaggio de L’Uovo di Virgilio”, lavoro a quattro mani realizzato dal giornalista Vittorio Del Tufo e dal fotoreporter Sergio Siano. Disponibile in libreria dal 21 gennaio, questa straordinaria pubblicazione è il sequel del libro “L’Uovo di Virgilio” (2019). E chissà che non arrivi anche un terzo tomo della saga, visto che Napoli è davvero un racconto senza fine e vale la pena non fermarsi.

Dai misteri archeologici ai segreti dell’arte, dai luoghi del genius loci ai labirinti della toponomastica, dalle suggestioni esoteriche ai grandi personaggi che hanno calcato, nei secoli, il palcoscenico di Partenope, “Napoli pietra e lava. Il lungo viaggio de L’Uovo di Virgilio” si rivela uno scrigno prezioso di conoscenza e scoperta.

Continua così l’appassionante viaggio nei miti e nelle leggende (di ieri e di oggi), nel cuore magico di Napoli, nelle sue storie segrete o dimenticate. Un lavoro che segue le orme della popolarissima pagina domenicale del grande narratore Vittorio Del Tufo e del fotografo caravaggesco Sergio Siano pubblicata sul quotidiano Il Mattino – L’Uovo di Virgilio –, ormai un appuntamento fisso per i lettori. Pur raccontando storie distantissime nello spazio e nel tempo, L’Uovo di Virgilio continua a tracciare il filo ‘magico’ che le tiene unite: il filo attraverso il quale passa lo spirito della città.

Gli autori.

Vittorio Del Tufo, redattore capo del quotidiano Il Mattino, vive e lavora a Napoli. Già vincitore del “Premio Cronista” della Federazione Nazionale della Stampa, ha pubblicato con Rogiosi il romanzo “Verrà cantando il sangue”, dal quale è stato tratto un corto premiato al Festival del Cinema di Venezia nel 2013. Sempre per Rogiosi, in tandem con Sergio Siano, ha scritto “Trentaremi”, viaggio nella città del mito e della leggenda. Nel 2018 ha pubblicato “Napoli magica” per Neri Pozza, cui ha fatto seguito, nel 2020, il libro “Torino magica”. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il “Premio Napoli c’è”, il “Premio Cosimo Fanzago” e, nel 2020, il “Premio Biagio Agnes” per la divulgazione culturale.

Sergio Siano è nato e vive a Napoli. Fotoreporter per il quotidiano Il Mattino da oltre trent’anni, è un attento osservatore dei cambiamenti culturali e sociali di Napoli. Ha al suo attivo molte collaborazioni con artisti e con diverse case editrici. Ha pubblicato con Rogiosi “Il mare che bagna Napoli” (2013), “Il Lungomare” (2015), “Trentaremi” (2015), “I Quartieri Spagnoli” (2017); e con Intra Moenia, “Vicoli” (2016), “Con gli occhi di Caravaggio” (2017), “Maradona” (2018). Ha ricevuto nel 1996 il “Premio Lamont Young”, nel 2010 il “Premio Cosimo Fanzago” e, nel 2019, il “Premio Napoli c’è”.