Festival del Cinema di Castel Volturno: Nancy Brilli madrina della quarta edizione

Nancy Brilli sarà la madrina della quarta edizione del Festival del Cinema di Castel Volturno. Ad annunciarlo la direttrice Daniela Cenciotti durante la presentazione in anteprima della manifestazione – moderata dalla giornalista Alessandra De Tommasi – alla 78. Mostra Internazionale del Cinema di Venezia all’interno dello spazio fondazione Ente dello Spettacolo.

Tra le novità di questa edizione – che si terrà dal 25 al 30 ottobre in presenza – una giornata dedicata all’animazione e il “Premio Carlo Croccolo” assegnato all’artista poliedrico che meglio rappresenta lo spirito di un maestro del cinema, del teatro e dell’arte in genere e che quest’anno andrà a Hildegard De Stefano.

“Un’edizione che ci riporta alla normalità” dichiara Daniela Cenciotti, Direttore Artistico del Festival e, soprattutto, “riporta il pubblico in sala, dopo il periodo di chiusura sembra davvero essere un grande obiettivo raggiunto”.

Il Festival del Cinema di Castel Volturno è organizzato dalla Titania Teatro, Associazione di produzione teatrale e cinematografica, formata da Daniela Cenciotti, Paola Esposito e Emanuela De Marco. La Titania vanta di aver avuto come Presidente Onorario il Maestro Carlo Croccolò, baluardo del cinema e del teatro italiano, a cui oggi il Festival dedica il suo premio più prestigioso. Tre le giurie – Young, Premio FCCV e Pubblico – che votano i migliori cortometraggi in concorso al Festival per assegnare i vari riconoscimenti