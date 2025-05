Nameless Festival 2025: l’ultima edizione a La Poncia prima del grande ritorno a Lecco

Dal 31 maggio al 2 giugno torna l’attesissimo Nameless Festival 2025, tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC). Tre giorni di musica, emozioni e spettacolo con oltre 100 artisti italiani e internazionali, tra cui i super headliner Armin van Buuren, Martin Garrix e The Chainsmokers.

L’ultima edizione a La Poncia, dal 2026 si torna “a casa”

Come annunciato, l’edizione 2025 sarà l’ultima nella storica area de La Poncia (400.000 mq). Dal 2026, il festival si trasferirà ufficialmente al Bione, a Lecco, città dove il Nameless è nato nel 2013. Un vero “ritorno a casa” sulle sponde del Lario, che segna una nuova fase nella crescita dell’evento.

Ma le novità non finiscono qui: il 14 e 15 febbraio 2026 arriva anche la Nameless Winter Edition, una tappa speciale a Barzio, già sede del festival tra il 2015 e il 2019.

I palchi e gli artisti: ecco chi si esibirà

L’edizione 2025 sarà animata da quattro palchi principali:

• Main Stage: il cuore del festival con Armin van Buuren, Martin Garrix e The Chainsmokers.

• Nameless Tent by Molinari: elettronica e bass music con nomi come Dirtyphonics, Sullivan King e Luca Agnelli.

• Fructis Arena: spazio dedicato a rap, pop e rock con artisti come Kid Yugi, Bello Figo e Nerissima Serpe.

• Red Bull Energy Zone: dance, house e sperimentazione con Gorgon City, David Morales e il format Less Names, che torna con le sue regole: no phone e lineup segreta.

Un festival sempre più inclusivo, green e al passo coi tempi

Nameless conferma la sua vocazione sostenibile grazie alla collaborazione con SILEA, l’Utility dell’economia circolare, e lancia in anteprima l’App “Trash Run”, un progetto educativo sul riciclo. Il festival sarà ancora una volta cashless, token free e attento a ogni esigenza alimentare (anche veg, gluten free e vegano), con navette, shuttle, parcheggi e acqua gratuiti.

Spazio anche all’arte e all’impegno sociale con “LOVE Can Do IT!”, il progetto di Giulia Maglionico contro la violenza sulle donne, patrocinato da FPI – Federazione Pugilistica Italiana, con t-shirt in edizione limitata distribuite gratuitamente.

Numeri in crescita e riconoscimenti nazionali

Con una crescita del +50% annuo, Nameless è passato da 9.000 a 100.000 presenze in poco più di dieci anni. Il 93% dei partecipanti nel 2024 si è detto pronto a tornare. E i riconoscimenti non mancano: nel 2025 Nameless Srl è entrata nella Top20 dei “Leader della Crescita” del Sole 24 Ore e al primo posto tra le aziende di eventi live.

Turismo, musica e territorio: un volano per l’economia locale

L’85% del pubblico non è residente e l’impatto sul territorio è evidente: Annone di Brianza è entrato nella Top10 delle mete più trendy di Airbnb nel 2023. Numeri e risultati che confermano Nameless come un’eccellenza musicale e culturale italiana, con lo sguardo sempre proiettato al futuro.