In questi giorni è in rotazione una clip nel palinsesto di DeAKids, il canale in esclusiva su Sky visibile ai canali 601 e 602, che invita i ragazzi a casa ad indossare la mascherina: protagonisti del video sono gli attori della serie ‘Monstershop‘, Matteo Cremona Marco Falatti e Celeste Gugliandolo, beniamini dei più piccoli.

“Indossate la mascherina, è mostruosamente importante” è il claim che useranno gli attori del cast della serie “mostruosa” di DeAKids per invogliare i ragazzi ad usare sempre il dispositivo di protezione individuale, per il quale vige adesso l’obbligo di uso in seguito alla diffusione del Covid19 e alle disposizioni del Governo.

DeAKids e DeAJunior, i canali del gruppo De Agostini Editore, dopo aver cambiato la propria programmazione durante il lockdown per essere ancora più vicini ai ragazzi ai casa con programmi che potessero aiutare bambini e famiglie con attività da fare a casa, dopo aver mandato in onda l’episodio speciale di Masha e Orso ‘Cosa fare a casa durante la quarantena‘ vogliono ancora una volta essere vicini al proprio pubblico con questa clip realizzata dal cast di ‘Monstershop’ per far capire ai propri giovani telespettatori quanto sia necessario usare la mascherina.

La seconda stagione stagione di ‘Monstershop’ sarà in onda con i primi due episodi in anteprima nel pomeriggio del 31 ottobre, giorno di Halloween, alle ore 16.15. La serie partirà poi dal 9 novembre sul canale.

Monstershop

‘Monstershop’ è una sketch comedy che nasce dal successo del programma di DeAKids “L’officina dei mostri” e che racconta le vicende del primo negozio specializzato nella produzione e nella vendita di articoli per mostri.

Aperto solo di notte, nel negozio agli ordini del malvagio Direttore ci sono Matteo il progettista, Marco il costruttore e Nyla (Celeste Gugliandolo dei Moderni) elfa alchimista dallo spirito punk. Anche la giovane strega Evy nipote del Direttore frequenta abitualmente il negozio per studiare e svolgere i compiti di stregoneria. Ogni notte al tramonto entrano nel negozio creature di ogni tipo con problemi rocamboleschi, pericolosi e soprannaturali.

Il cast del programma è composto da Matteo Cremona e Marco Falatti e da Celeste e Placido Gugliandolo dei Moderni. La sigla di apertura del programma è stata curata e diretta dal Maestro Beppe Vessicchio. ‘Monstershop’ è una produzione Kids Me/De Agostini realizzata in collaborazione con Antoniano di Bologna e Feedback Audiovideo.