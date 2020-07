Mono Road e Bus T: due interessanti progetti per vivere l’estate romana

A Roma turismo e cultura si unisco dando vita a nuove forme di aggregazione e d’intrattenimento per il pubblico: il periodo storico, il rispetto dell’ambiente e il protocollo sanitario, conseguenza del Covid19, hanno spinto Daniele Coscarella, la compagnia di Monolocale in collaborazione con Pascal La Della e l’Accento Teatro, ad esplorare nuovi scenari di esibizione per questa calda estate 2020.

Nascono così i progetti MONO ROAD – Corto Circuito Teatrale e BUS T, frutto dell’esperienza ventennale nella creazione di format d’intrattenimento.

Un percorso itinerante eco sostenibile a tappe per muoversi in piena libertà con monopattini elettrici o a bordo di uno dei caratteristici Bus Hop On Hop Off, per riscoprire la storia di Roma: dai quartieri storici, agli angoli più nascosti, fino alle piazze più suggestive, arrivando a toccare con mano i tramonti più belli dalle terrazze più esclusive! A rendere l’esperienza unica e divertente, per il pubblico di Roma e per i turisti che torneranno a visitare la città eterna, saranno le performances teatrali degli attori di Monolocale (Daniele Coscarella, Dario Tacconelli, Alessandra Merico, Giorgia Ciotola, Emanuela Panatta).

I due format sono pensati sia per un pubblico “young”, odierni utilizzatori del monopattino elettrico, ma anche per un pubblico “family” e “senior” che vogliono godersi lo spettacolo comodamente a bordo del bus. Un mix ideale per coinvolgere un pubblico nuovo in un tour esclusivo che abbina cultura e intrattenimento per tutte le età.

Partner dei progetti sono Energeko, azienda romana da 20 anni nel campo dei veicoli elettrici, per il mono road’s e Roma Open Bus, azienda leader nel settore romano delle visite guidate, per il monolocale bus.

L’evento MONO ROAD – Corto Circuito Teatrale è partito lo scorso 3 luglio: i giorni di programmazione per ora sono il martedì e il mercoledì con primo turno alle ore 18.45 e secondo turno alle ore 19.45. La durata del circuito sarà di 40 minuti al prezzo di 13 euro.

L’evento Bus T- partirà il 9 luglio con presentazione alla stampa/operatori e il 10 luglio al pubblico. Il calendario delle repliche sarà al momento il venerdì e il sabato con primo turno alle ore 20 e secondo turno alle ore 21:30 e con possibile aggiunta di un altro giorno che potrebbe essere il giovedì.

Per prenotare: monolocaleaccento @gmail.com

(photo credit Matteo Nardone)