“UnoMattina in famiglia”: Monica Setta merita la riconferma

È stata una delle grandi protagoniste della stagione televisiva che si avvia alla conclusione, grazie alla sua sfida vinta alla conduzione del programma della rete ammiraglia della TV di Stato, “UnoMattina in famiglia“.

Monica Setta, che continua a macinare ascolti record (di recente, per esempio, ha superato l’ormai irraggiungibile tetto del 25%) si è raccontata a cuore aperto al settimanale Vero, diretto da Cristina Pozzoli, in edicola. “Confesso che non sono stata lì a fare i raffronti con i numeri perché in matematica ero pessima. Ma so che hanno scritto tutti molto bene di questa edizione che sicuramente avrà avuto un impatto positivo per la novita di una coppia come quella formata da due giornalisti: io e Tiberio Timperi” ha raccontato Monica Setta, a proposito dell’eccellente riscontro, aggiungendo: “Il segreto? L’armonia nella squadra. Sono stata accolta con dolcezza e sorriso da tutti anche se il mio grazie di cuore va principalmente al grande Michele Guardí“.

Considerati gli ascolti e il crescente gradimento da parte del pubblico, una riconferma di Monica Setta alla guida di “UnoMattina in famiglia” sarebbe più che meritata.

Loading...