Monica Setta: la conduttrice tv brinda al 2021 con l’ennesimo share record

Risultato record per ‘UnoMattina in famiglia‘: la trasmissione del mattino del weekend di Rai1 sfonda addirittura il muro del 25% di share. L’ultima puntata del 2020 conferma e rafforza il trend positivo del programma di Monica Setta.

Una domenica doppiamente di festa, insomma, quella appena trascorsa per la Setta, impeccabile padrona di casa della storica trasmissione della rete ammiraglia Rai al fianco di Tiberio Timperi. Un dato davvero lusinghiero, (con un ascolto superiore ai 2 milioni di telespettatori), a maggior ragione in un periodo in cui sono numerosi i programmi del mattino alle prese con preoccupanti emorragie di ascolti. Difficoltà che non toccano, invece, la Setta, raffinata padrona di casa di una trasmissione che, a maggior ragione dopo il suo approdo alla guida lo scorso anno, macina un successo dietro l’altro.

Il programma, mix perfetto di informazione, approfondimento, servizio pubblico e intrattenimento, conquista ogni fine settimana l’attenzione (e il cuore) del pubblico e, sebbene sia uno dei più longevi format in casa Rai, non appare minimamente scalfito, né appannato dal trascorrere del tempo.

La giornalista brindisina, forte della sua lunga esperienza professionale e di una solida preparazione che l’ha portata a spaziare tra carta stampata, Tv e radio, occupandosi di politica, economia, attualità e costume, si gode una stagione di grandissimo successo che la consacra, inequivocabilmente, come uno dei volti femminili di punta della prima rete del servizio pubblico.