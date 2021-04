Earth Day, Molino Magri da sempre in prima linea per la sostenibilità

Oggi, giovedì 22 aprile, si celebra l’Earth Day, ovvero la Giornata della Terra, e nel mondo delle farine Molino Magri è da sempre attento all’ambiente: l’azienda mantovana abbraccia da tempo una filosofia green e le tematiche della sostenibilità attraverso una costante ricerca di tecnologie e strumenti all’avanguardia. Lo fa perché pensa che le sue farine siano più buone se si è capaci di aver cura della terra in cui nascono e crescono le spighe del grano.

Molino Magri da ormai dieci anni ba per esempio ha introdotto un impianto fotovoltaico totalmente integrato, con 1.400 metri quadri di pannelli monocristallini che permette di abbattere 114 mila chili di anidride carbonica ogni anno nell’ambito di un progetto di sostenibilità promosso da Confagricoltura Mantova in partnership con l’azienda. Forte di questo impegno Molino Magri celebra la Giornata della Terra 2021. Tutto questo permette all’azienda di garantire sempre un’alta qualità, stando vicina al pianeta.

La Farina di grano tenero Mantograno Tipo 1 è un prodotto di filiera, la cui tracciabilità è certificata. I grani provengono da coltivazioni mantovane selezionate, per sostenere il proprio territorio nel rispetto dell’ambiente e delle tipicità. Sono farine ottenute da molitura a bassa raffinazione che rispetta le parti più nutrienti del frumento, caratterizzate da alta presenza di fibre e sali minerali per il nostro benessere quotidiano. 100% made in Mantova, 100% made in Italy. Ideale per tutte le preparazioni. Conferisce agli impasti il gusto “buono” di un tempo. Adatta sia alla lavorazione manuale che meccanica. È una farina che rispecchia pienamente i valori dell’Earth Day, di cui l’azienda è molto orgogliosa e che è disponibile in vari formati.

Anche i prodotti che Molino Magri si accinge a presentare in questi mesi come la farina IN3 integrale di tipo 3, di cui a tal proposito è in arrivo un tutorial con il testimonial Marco Quintili e l’ambassador Gennaro Primicerio, seguono questo percorso virtuoso. Molino Magri è al fianco dei suoi pizzaioli, dei clienti e del pianeta Terra che oggi celebriamo con l’Earth Day.