Miss Italia America: al via il prestigioso concorso negli USA

Grande successo per il gala di presentazione negli Usa di Miss Italia America lo scorso 30 luglio a Miami Beach. Partenza ufficiale del concorso tanto caro a Enzo Mirigliani, storico patron della manifestazione Miss Italia che ha lanciato stelle come Sophia Loren.



Per vincere la corona di Miss Italia America, ragazze di origine italoamericana provenienti da tutti gli Stati Uniti si cimenteranno in diverse prove durante tutte le tappe intermedie che attraverseranno il Paese fino ad arrivare alla finale che si terrà a gennaio 2023 a Miami.



Durante la serata Monica Marangoni, amato volto internazionale di Rai Italia, insieme al Direttore Artistico e dj di fama mondiale Roberto Onofri, hanno presentato un concorso ricco di importanti innovazioni tese alla valorizzazione della donna, già volute nell’edizione italiana dalla Patron Patrizia Mirigliani.



La ricerca della regina tra le italoamericane quest’anno si estenderà infatti a tutti i college dove si darà vita ad un concorso parallelo via social. Su Tik Tok verranno presentate le video candidature delle studentesse che like su like scaleranno la classifica fino ad arrivare alla fascia di Miss College, titolo che grazie a questa virtuale scarpetta di cristallo, farà saltare la vincitrice direttamente alla finale.

La voce sta correndo in tutti i campus americani, dove tra radio, media studenteschi e sororities si scatenerà la corsa al voto per la ragazza che deve rappresentare il proprio college. Ogni follower del profilo Tik Tok di Miss Italia America potrà infatti votare dal primo al 15 ottobre la propria preferita. Le presentazioni delle vincitrici di ogni college, dal 15 al 30 ottobre, raccoglieranno nuovi like per vincere la fascia.

Un party pieno di bellezza, glamour e novità come le ragazze italo americane di oggi che, cresciute con la tecnologia 2.0, potranno finalmente iscriversi al concorso grazie alla nuovissima app presentata durante l’evento da Marco Ibrahim social media manager di Alba Group produttore di Miss Italia America insieme ad Italian Television Network.



Clarissa Burt, madrina della serata, ha sottolineato l’intento sociale della manifestazione che devolverà una parte dei proventi di due speciali collezioni disponibili sulla piattaforma NFT di Miss Italia America alla Onlus Ebano.

Alla fine di tutte le selezioni, che avverranno in luoghi rappresentativi del glamour e dell’eccellenza italiana, le concorrenti resteranno in 24. Fra di loro anche la vincitrice di Miss Italia America Canada che concorrerà all’ambitissimo titolo di Miss Italia America.



Insieme alla bellezza e simpatia dei due brillanti padroni di casa è salita sul palco la splendida Dalila Krizia Mendola rappresentante del mondo della moda per Miss Italia America che curerà i look e le coreografie delle concorrenti in gara. L’evento cominciato al tramontar del sole delle spiagge di South Beach si è arricchito di un luminoso cielo stellato a cominciare dai rappresentanti dei Comites di New York e della Camera di Commercio di Chicago e dell’illustrissima partecipazione dell’Onorevole Fucsia Nissoli. E’ infatti con l’energia di tutti gli importanti brand italiani presenti sul territorio americano che Miss Italia America continua a diffondere lo stile inconfondibile di una Paese che ha fatto innamorare l’America.

Accompagnati dalla sigla ufficiale della manifestazione cantata dal tenore Andrea Del Principe, gli invitati al party hanno brindato a questo rinnovato sodalizio. Ospite d’onore di questo gran gala il “Made in Italy”, che accompagnerà in ogni sua più prestigiosa forma la gara per eleggere Miss Italia America 2022.