Comincia il lungo viaggio di Miss Italia America: il 30 luglio prima tappa a Miami Beach

Miss Italia America prende il via ufficialmente sabato 30 luglio, con un evento da mille e una notte in quella che un tempo fu la villa di Gianni Versace, oggi chiamata The Villa (Casa Casuarina) a Miami Beach, in Florida.

A condurre la serata di gala, il dj di fama internazionale Roberto Onofri (anche nella veste di direttore organizzativo del concorso) assieme a Monica Marangoni, volto ufficiale Rai per gli italiani all’estero. Con la partecipazione di Dalila Krizia Mendola (responsabile moda di Miss Italia America) .

Madrina della serata, l’attrice Clarissa Burt. Ospiti speciali la deputata Fucsia Nissoli con moltissimi personaggi del mondo più esclusivo del jet set a stelle e strisce.

Il concorso di bellezza per le giovani italo americane è la prima fase di Miss Italia nel Mondo, nato negli anni ’90 e fortemente voluto dal patron storico di Miss Italia, Enzo Mirigliani.

Con un accordo tra Patrizia Mirigliani, che ha seguito le orme del padre, Alba Produzioni Srl ed Italian Television Group, è stata siglata la ripartenza della manifestazione che eleggerà la sua vincitrice, sempre a Miami, dopo svariate selezioni in tutto il territorio americano, nel gennaio 2023.

Il regolamento del concorso è semplice: aperto a tutte le aspiranti miss italoamericane, o a ragazze americane di origini italiane, iscritte nei locali in cui si svolgeranno le varie tappe, o segnalate dalle molteplici università del territorio statunitense aperte ai nostri connazionali all’estero (college compresi).

Ma c’è anche una grande novità per quel che riguarda Miss Italia America, perché al di là delle iscrizioni classiche, a partire da quest’anno sarà attiva anche un App: digitando Miss Italia Usa, si potrà scaricare da qualsiasi store questa applicazione e segnalare i propri dati per prendere parte al concorso.

Dalla serata di gala al The Villa (Casa Casuarina) usciranno le prime concorrenti che via via si sfideranno fino ad arrivare alle seminali e alla finalissima. Le prime classificate alla finale, prenderanno poi parte a Miss Italia nel Mondo.

Sfilate, spettacolo, glamour e tanto divertimento saranno gli ingredienti dell’evento, in una delle località più esclusive del mondo, Miami Beach.