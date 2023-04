Il Ministro Andrea Abodi questa sera a “Generazione Z” di Monica Setta. Tra gli ospiti attesi, Rossella Brescia e Jasmine Carrisi

Questa sera, in terza serata su Rai2 e RaiPlay, andrà in onda la decima puntata di “Generazione Z”, il programma campione di ascolti ideato, scritto e condotto da Monica Setta.

Tra gli ospiti attesi il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, che nel corso dell’intervista con Monica Setta ha affrontato alcuni dei temi su quali sta lavorando, tutti dedicati ai giovani, come il servizio civile e la collaborazione con il mondo della scuola.

Rispondendo alle domande dei ragazzi in studio, il Ministro Abodi ha ricordato come attualmente le ore di sport a scuola sono ancora poche. “Questo Governo ha il culto della collaborazione con i Ministri. Per questo il compagno di viaggio che mi sono scelto è quello dell’Istruzione e del merito. E poi ancora quelli dell’Università, dell’Ambiente e delle Pari Opportunità. L’emblema di questa nuova collaborazione sono i “Nuovi giochi della gioventù”, che sono stati abbandonati nel tempo, si sono spenti come una candela senza un perché, e nessuno ne avvertiva né la scomparsa né la necessità di ripristinarli. Noi si. Dal prossimo anno scolastico riprenderemo, passo dopo passo, facendo in modo che da un lato diventano un’opportunità di socialità, portando alle finali di Roma, e dove entreranno anche i temi dell’alimentazione, della salute, dell’ambiente, della disabilità e delle pari opportunità”.

“Oggi si fa sport semplicemente perché c’è una propensione naturale. La scuola spesso non riconosce il valore dello sport” ha concluso il Ministro, aggiungendo: “Bisogna trovare un equilibrio tra la formazione scolastica e la pratica sportiva. Io sono convinto che chi pratica sport studia meglio”.

Ospiti della puntata la campionessa mondiale di scherma Margherita Granbassi; Rossella Brescia in questi giorni in scena al Teatro Sistina di Roma con “Billy Elliot” e Jasmine Carrisi che, in anteprima assoluta, presenterà il suo nuovo brano in coppia con Gio Montana, ex allievo di Amici 2022. Ma non finisce qui. In una puntata tutta pugliese, oltre a Rossella Brescia da Martina Franca e a Jasmine Carrisi da Cellino San Marco, ecco Celeste Savino, ex conduttrice di Radio Norba, nata a Conversano, che si racconta a Monica Setta a partire dalla nuova fiction “Studio battaglia 2” dove lavora accanto alla barese Lunetta Savino.

Ultimi ma non ultimi, Riccardo Mandolini e Greta Gasbarri, i ragazzi del film “Mia” di Ivano De Matteo, che vede come protagonisti Edoardo Leo e Milena Mancini.