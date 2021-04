Lutto nel mondo della musica: è morta Milva, una delle più grandi interpreti del panorama italiano.

La cantante, il cui vero nome era Ilvia Maria Biolcati, aveva 81 anni e viveva nella sua casa di Milano con Edith, la sua fidata segretaria, e la figlia Martina Corgnati.

Soprannominata “La Pantera di Goro”, dalla città natale, o “La Rossa”, per il colore di capelli, nei suoi 60 anni di carriera è stata protagonista sui palcoscenici nazionali e internazionali come cantante e interprete teatrale, passando dal teatro di Giorgio Strehler alle opere di Bertolt Brecht, dai tanghi di Astor Piazzolla alle musiche di Kurt Weill, e incidendo più di cento album con brani scritti da autori di fama internazionale (Battiato, Vangelis, Faletti, Morricone, Luciano Berio e altri), arrivando a cantare in sette lingue diverse.

Ascolta “Alexander Platz” di Milva: