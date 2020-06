“Milano Ripartiamo”: l’iniziativa che lancia un messaggio di unione nel settore commerciale

“Milano Ripartiamo” è un’idea nata dal manager Andrew Sardelli – in collaborazione con la BR Production di Marco Rosselli e sposata dal marchio THOMÀ Beachwear – con lo scopo di lanciare un messaggio di unione e forza nel settore commerciale della città di Milano.

Thomà Beachwear è un brand formato da 3 giovani imprenditori che hanno creato un marchio originale ed hanno deciso di devolvere una parte del ricavato delle t-shirt “Milano Ripartiamo” ad alcune attività commerciali gravemente colpite dall’emergenza Covid-19.

Andrew, com’è nata l’idea “Milano Ripartiamo”?

“Milano Ripartiamo” nasce in un momento di grande difficoltà in tutto il mondo. Ero seduto con un mio carissimo amico e volevo lanciare un messaggio positivo per le attività commerciali di Milano.

L’azienda THOMÀ ha sposato il progetto…

Sì, sono stato sempre affascinato dal loro brand che è molto colorato ed ha un bel concept. Poi la loro idea di inserire lo skyline sulla t-shirt è stata fantastica.

Questa iniziativa non ha solo uno scopo pubblicitario, ma anche di sostegno…

Esatto, è una capsule limited edition. Abbiamo pensato di dare il messaggio della ripartenza ad alcuni gestori simbolo di Milano e donare il ricavato a sostegno delle piccole attività.

Dove possiamo trovare le t-shirt in vendita?

La vendita sarà effettuata online sul sito www.thomabeachwear.com o tramite i social del brand.