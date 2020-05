Le migliori sneakers estive per lui e per lei

Le scarpe da ginnastica si confermano un ‘must have’ dell’abbigliamento estivo, comode e versatili si adattano ad ogni stagione ed esigenza.

Vediamo alcuni dei più bei modelli sia femminili che maschili, perfetti per la stagione calda che è alle porte.

Le sneakers da uomo per l’estate

Le sneakers sono tra le calzature da uomo più versatili, perfette per outfit casual ma sempre più apprezzate per smorzare il rigore di look formali. Tra le scarpe da ginnastica più glamour troviamo i modelli alti ispirati al mondo del basket e dello skateboard, che i più noti brand hanno rivisitato per la primavera – estate 2020, proponendo diversi colori e materiali. Adidas per esempio ha scelto un tessuto e un allure vintage per le sue sneakers alte, mentre Fendi ha accostato tinte mimetiche, platform bianco e rifiniture fluo. Gli amanti delle sneakers basse non devono temere, la moda ha pensato anche a loro, proponendo una vasta gamma di scarpe da ginnastica da uomo basse. Troviamo sneakers bianche con linee affusolate che non passano mai di moda come le Stan Smith di Adidas, che nelle loro continue rivisitazioni restano fedeli al minimal. La recente versione con talloncino a contrasto è ideale sia per il tempo libero che per l’ufficio. A tale proposito, è utile sapere che alcune delle più belle scarpe Adidas da uomo si trovano facilmente su siti come YOOX, insieme a molti altri modelli delle migliori marche. Non solo sneakers minimal, ma anche linee bombate e voluminose come quelle delle trainers, adatte ad outfit casual. Irrinunciabili anche quest’estate sono le sneakers total white, alte come quelle di Dior o basse come le iconiche Adidas Superstar, a seconda del gusto personale.

Le migliori sneakers estive da donna

Da sempre presenti nell’armadio di ogni donna come pezzo chiave dell’abbigliamento sportivo, le scarpe da ginnastica sono diventate negli ultimi anni calzature capaci di vestire ogni ora del giorno, prestandosi alle più disparate occasioni d’uso e sostituendo anche i tacchi negli uffici più informali.

La moda primavera-estate 2020 ha contrapposto sneakers da donna originali, come le neon sneakers, a un intramontabile classico, come le scarpe da ginnastica total white, lasciando alle donne la scelta di quelle più adatte a interpretare le esigenze e l’umore di ogni momento. Come suggerisce il loro nome, le neon sneakers hanno colori fluo, come giallo, fucsia e verde, che spesso si sposano a linee leggermente bombate, rendendo queste sneakers ancora più divertenti. Sono di gran moda anche le chunky sneakers. Con la loro linea sgraziata e il formato maxi trionfa l’estetica del brutto, che però piace tanto ed è super-glamour, sia per i modelli total white che nella versione colorata. Tra i modelli bianco ottico più glamour spiccano le iconiche Superga in tela, quest’anno riproposte con gli strappi, e le Adidas Stan Smith, che imperversano anche negli outfit al femminile abbinate a maxi-abiti, jeans délavé o mini-skirt.